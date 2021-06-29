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最高院：政府有權無限期拘留某些稱返國恐遭迫害的移民

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最高院：政府有權無限期拘留某些稱返國恐遭迫害的移民

記者顏伶如／綜合報導
最高法院29日以6票對3票表決通過裁定，政府有權無限期拘留某些聲稱返回祖國恐遭迫害的移民。(美聯社)
最高法院29日以6票對3票表決通過裁定，政府有權無限期拘留某些聲稱返回祖國恐遭迫害的移民。(美聯社)

最高法院29日以6票對3票表決通過裁定，政府有權無限期拘留(indefinitely detain)某些聲稱返回祖國恐遭迫害的移民。最高法院指出，政府審核移民申請案件期間，這些遭到拘留的移民無權對於何時得以獲釋要求舉行聽證會。

美聯社分析，最高法院這起判例所影響的對象，只有人數極少的非美國公民

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)撰寫的裁決書寫道：「那些移民無權享有保釋聽證(bond hearing)。」三位自由派大法官在裁決中持不同意見。

這起案件的爭議重點在於，曾經遭到美國政府遞解出境的外籍人士，後來因為再度非法入境而遭拘留時，聲稱如果回到祖國將遭迫害。其中一名薩爾瓦多籍男子指出，如果被美國政府遣返回故鄉，生命安全將立即面臨黑幫威脅。

對於外籍人士主張遣返回祖國將面生命安全危害的合理恐懼(reasonable fear)，移民官員的審核評估過程動輒耗時數月，甚至數年。聯邦政府在沒有移民法官介入的情況下，是否有權長期扣押移民，引發爭議。前總統川普任內，移民權益倡議團體的意見與政府部門所持立場，明顯對立。

艾里托在裁決書中寫道，政府部門的主張似乎較有說服力，也就是相關法律條款並未規定讓這些移民享有保釋聽證。

自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)在不同意見書中則指出：「國會為什麼會拒絕讓對於遭受迫害有合理恐懼的民眾舉行保釋聽證，而且這些民眾面臨審核程序可能要花好幾個月或好幾年？我實在找不到可以滿意的解答。」

位於維吉尼亞州里契蒙(Richmond)的聯邦上訴法院，在先前判決中則支持移民立場，但其他聯邦上訴法院的裁定則都站在政府的一方。

美聯社分析，最高法院29日的裁決成為全國適用的判例，不過受到判例影響的將只有人數極少的非美國公民。

移民 美國公民 大法官

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