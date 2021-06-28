AZ疫苗接種間隔可拉長到10個月 和輝瑞混打效果更好

試驗顯示，兩劑阿斯特捷利康新冠疫苗的接種間隔期拉長到45周後，出現強烈免疫反應，而混打輝瑞和阿斯特捷利康新冠疫苗的效果，優於打兩劑阿斯特捷利康。路透

阿斯特捷利康 （AstraZeneca）周一說，該公司新冠疫苗 Vaxzevria的試驗顯示，第二劑接種間隔期拉長到45周後，出現強烈的免疫反應。同日，刺胳針 醫學期刊的一篇報告顯示，依四周間隔混合接種阿斯特捷利康和輝瑞 疫苗，能產生高濃度新冠抗體。在疫苗供應稀缺的情況下，這兩項消息可能給疫苗接種帶來更大的靈活性。

阿斯特捷利康表示，接種第一劑疫苗後，抗體至少能在一年內保持較高水準。而拉長與第二劑的接種間隔期並無害處，可獲得更強的免疫力，兩劑疫苗間隔45周接種，抗體水準比間隔12周高四倍。

在接種第二劑疫苗後至少六個月再接種第三劑，能將抗體水準提高六倍、維持T細胞的反應，導致對α、β和Delta變種病毒的中和活性。

Oxford Vaccine Group首席研究員兼主任Andrew J Pollard聲稱，「這對於那些疫苗供應量較低、擔心會延遲向國民提供第二劑疫苗的國家來說，應該是令人安心的消息。即使接種第一劑疫苗後遲了10個月才再接種第二劑，也有很好的反應」。

另外，牛津大學研究發現，混打輝瑞和阿斯特捷利康新冠疫苗可以產生強烈的免疫反應。發表在刺胳針的研究報告顯示，間隔四周混合接種阿斯特捷利康和輝瑞的疫苗，產生高濃度的新冠抗體。

因為許多中低收入國家面臨疫苗短缺問題，醫生和公衛官員一直在分析擴大疫苗供應的方法，例如拉長兩劑疫苗接種間隔，而混合接種可能有助擁有不同疫苗的國家相互支援。

疫苗接種順序會影響結果。先打阿斯特捷利康再打輝瑞所產生的免疫抗體和T細胞水準，高於先打輝瑞再打阿斯特捷利康。

兩種混合接種方案都比接種兩劑阿斯特捷利康疫苗的效果好。先打阿斯特捷利康再打輝瑞可獲得最強的T細胞反應，而打兩針輝瑞產生的抗體反應最高。

此次試驗涉及830名50歲和50歲以上志願者，僅針對首次在武漢發現的病毒株。

這份研究上月發布的早期結果顯示，混打輝瑞和阿斯特捷利康疫苗，會使諸如疲勞和頭痛之類的副作用增多。然而，發表在刺胳針的研究結果表明，這些副作用都是短暫的。

領導研究的牛津大學教授Matthew Snape說：「結果證明可以根據在地需求，靈活使用接種方案。這給了每個人選擇。」