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彭博抗疫排行榜 美國躍至第一 台灣跌至倒數第十

編譯廖玉玲／綜合外電
彭博資訊28日公布最新全球抗疫排行榜，美國則躍升至第一名，靠得便是快速且廣泛推行疫苗接種；台灣從5月的15名再退至第44名，因爲台灣接種疫苗速度緩慢，以及疫情再度大爆發。(美聯社)
彭博資訊28日公布最新全球抗疫排行榜，美國則躍升至第一名，靠得便是快速且廣泛推行疫苗接種；台灣從5月的15名再退至第44名，因爲台灣接種疫苗速度緩慢，以及疫情再度大爆發。(美聯社)

彭博資訊28日公布最新全球抗疫排行榜，台灣從5月的15名再退至第44名，因爲台灣接種疫苗速度緩慢，以及疫情再度大爆發。美國則躍升至第一名，靠得便是快速且廣泛推行疫苗接種，擺脫全球疫情最嚴重的臭名。

彭博以「世界終於重啟，最好和最壞的去處」為題，公布最新全球抗疫排行，而評比標準越來越指向唯一的這麼一個：恢復正常。報導提到，亞太部分國家先前防疫表現卓越，如今卻出現不同局面，例如新加坡、香港和澳洲仍實施嚴格的邊界管制，對於小規模病例爆發的零容忍態度，限縮了重開邊界的能力，排名因而大退步；台灣跌至倒數第十名，也是因為相同的理由，因為疫苗接種速度滯慢，且疫情再度大爆發。

倒數十名中，包括台灣在內，就有七個來自亞太。中國大陸排名第八，南韓第十，新加坡13、日本23、香港30。第一名美國得分76，台灣52.1。

彭博每月公布全球抗疫排行榜（Covid Resilience Ranking），對全球53大經濟體進行抗疫評分，不過報導也指出，因為這次評分項目有所調整，所以無法與上月的排名進行比較。此次評分項目為疫苗接種率、封鎖嚴重性、航班飛行力，以及開放接種疫苗旅客的旅行路線等四項指標。圖表以藍、橘色區分表現好壞，藍色較佳、橘色較差，台灣這次四個項目全為代表表現較差的橘色。

台灣 疫苗 疫情

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