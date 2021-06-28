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拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

中央社／華盛頓27日電
在敘伊邊界駐守巡邏看護油田的美軍。(美聯社)
在敘伊邊界駐守巡邏看護油田的美軍。(美聯社)

美國國防部今天宣布，已在伊拉克和敘利亞邊境地區針對伊朗支持的民兵組織設施發動報復性空襲。敘利亞人權瞭望台組織說至少5名民兵喪命；敘利亞官媒則報導說有1名孩童罹難。

美國國防部在聲明中說，空襲目標是3處的作戰設施和軍火庫，其中2處在敘利亞，1處在伊拉克。

法新社報導，美方未披露是否有人員傷亡，但總部位於英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，在敘利亞這一側的邊境，「至少5名獲伊朗支持的伊拉克民兵戰士在美國戰機攻擊下喪命，另有數人受傷」。

敘利亞人權瞭望台組織仰賴敘利亞境內的消息人士蒐集訊息。組織表示，這波空襲的目標包括軍事據點。

敘利亞國營媒體敘利亞新聞社（SANA）報導稱有一名孩童喪生，另有至少3人受傷。

這是美國總統拜登上任後第2度下令對獲伊朗撐腰的民兵發動空襲，以回應這些民兵對美國駐伊拉克人員和設施發動無人機攻擊。

美國兩名不具名官員告訴路透社，獲伊朗撐腰的民兵自4月以來，對美國和聯軍使用的設施發動至少5起無人機攻擊。

拜登政府近來正尋求磋商，可能讓2015年伊朗核子協議復活。此時決定發動報復性空襲，似乎顯示拜登有意把這類防禦性空襲劃分開來，同時透過外交與伊朗接觸。

批評人士認為拜登不該信任伊朗，並指出無人機攻擊事件進一步證明伊朗和其代理人絕不會接受美國在伊拉克或敘利亞駐軍。

拜登和白宮今天婉拒對空襲行動置評。不過拜登明天將在白宮會晤即將卸任的以色列總統李佛林（Reuven Rivlin），討論議題廣泛，料將包括伊朗局勢和美國致力重返伊朗核協議一事。伊朗的勁敵以色列嚴重關切美方相關行動。

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