「何不留下來？」女友1句話 讓他逃過邁阿密樓塌意外

邁阿密公寓大樓住戶迪莫拉因為臨時決定留在女友家而逃過坍塌事故。(路透)

25日坍塌的邁阿密公寓大樓住戶迪莫拉（Erick de Moura）在事發時原本應該在家，但當天他恰巧夜宿離住所不到3公里的女朋友家因此逃過一劫，直呼整件事「是個奇蹟。」

來自巴西的40歲醫療設備銷售員迪莫拉表示，當天女友說服他留在她家，現在想起整件事讓他感覺「非常悲傷且困惑，情緒難以言述。」

迪莫拉提到當天他跟往常一樣起床並上健身 房，接著在他10樓的兩房公寓裡工作，並製作傳統巴西菜準備帶去女友家跟女友、朋友一起享用。

一行人晚飯後觀看了巴西和哥倫比亞對戰的美洲杯足球 賽，還去屋外打了一場鬥牛賽。迪莫拉賽後汗流浹背跟女友說自己現在要回家了，因為明天早上要去健身房，在這裡沒有衣服可穿。

女友問迪莫拉：「你為什麼不留下來？」還說服他不要回住所，會幫他弄乾衣物並要他去洗澡。

後來他跟女友坐下來喝了杯啤酒，幾乎在公寓倒塌時入睡。迪莫拉入睡後幾個小時，發現自己漏接一通來電和一名倒塌公寓鄰居詢問他是否還好的簡訊。

迪莫拉回想起當時情景仍心有餘悸：「我全身起雞皮疙瘩。心臟跳個不停。我穿好衣服就直奔大樓。」迪莫拉表示那棟公寓大樓是環境友善，居民來自世界各地，在美國 安家：「我們會在電梯裡碰面，有時會幫對方搬箱子，而這些人現在都死了，而我們很慶幸自己還活著。」

迪莫拉感謝女朋友，並透露自己必須為她買個訂婚戒指。他說：「我還沒有哭，女友則是淚流不止。這是一件難以置信、很難理解的事情。」