不只是冰冷數據…邁阿密樓塌外 設失聯者紀念牆

邁阿密塌樓附近的圍籬上貼滿了失聯者的照片與名字，還有祈福或悼念的鮮花。（路透）

佛州 邁阿密公寓大樓崩塌事件中下落不明的156個人，不再只是一個乾硬的數據，拜事發現場附近一處臨時搭建的紀念圍籬之賜，外界如今知道了他們的名字和容貌。

佛州瑟夫賽德鎮（Surfside）香普蘭大廈南棟（Champlain Towers South）24日凌晨突然崩塌，原因不明。法新社報導，事發後，附近一處場地被用來集合搜救團隊、擺放器材，而場邊的圍籬便被人放上失蹤者的照片，凸顯出家人至親在等待消息這段期間所受的煎熬。

截至昨晚已證實有5人喪生，但據信事發當時在大樓內的人員中，還有多達156人下落不明。

其中一張照片為戴著眼鏡、留著鬍子的艾佛瑞多（Alfredo）和他正值少年的兒子羅倫索（Lorenzo），照片寫有「失蹤」字樣，並有字條寫說：「家族有人說，他們在512號公寓。」

消防隊員將事故現場搜出的玩具水槍放在失聯者紀念圍籬邊，不知玩具的主人否還能領回。（路透）

其他還包括：老夫妻坐在餐廳的照片、穿西裝打領結的年輕男子，以及一對站在沙灘上的愛侶，男方名為奈布理夫（Ilan Naibryf），女方名為別列茲迪文（Deborah Berezdivin）。

有些照片上貼有寫著聖經經文的紙條；除了照片，也有民眾獻花、點蠟燭。

住在瑟夫賽德鎮20年的法國女性奧斯楚夫（Olivia Ostrow）告訴法新社：「遠方有事發現場悶燒的煙霧，眼前有失蹤者的臉龐。」她泛著淚說：「這些家長、這些孩子，跟我們一樣都是人啊。」

住在這一區近30年的勃林（Gina Berlin）表示，她特別來向失蹤者致意，「我仍驚魂未定」。54歲的她還說，她有兩個朋友住在同棟大樓但沒崩塌的區塊，所幸已經安全脫險。