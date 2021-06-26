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增至5死 邁阿密塌樓底層煙火四竄 救援困難

增至5死 邁阿密塌樓底層煙火四竄 救援困難

編譯潘勛／綜合26日電
佛羅里達州「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」24日坍塌後，內部至今仍有餘火燃燒，造成施救進度落後。圖為消防員26日在塌倒現場灌水滅火。(美聯社)
佛羅里達州「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」24日坍塌後，內部至今仍有餘火燃燒，造成施救進度落後。圖為消防員26日在塌倒現場灌水滅火。(美聯社)

德州邁阿密岱德郡「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」(Champlain Towers South Condo)24日倒塌，斷垣殘塊之間不斷冒出火焰及濃煙，廢墟深處更有餘火未熄，雖讓搜救行動變得異常困難，但救援人員26日又發現一具屍體，使得罹難者人數增至五人，還有156居民下落不明；同一時間，六名專精大樓倒塌的專家正趕往現場，蒐集第一手資訊，以了解大樓坍毀的原因。

佛州當地媒體26日報導，搜救行動到26日已進行二日有餘，搜救人員動用紅外線科技、水及泡沫劑，與不知哪兒冒出來的火舌搏鬥；邁阿密岱德郡郡長丹妮拉‧卡瓦(Daniella Levine Cava)指出，火舌由廢墟「極深處」冒出來，成為救難的最大挑戰，讓搜救人員面臨「艱鉅的困難」。

搜救人員用消防水龍灌入南棟廢墟北邊一處較低樓層，白煙、蒸氣不斷湧出，空氣中懸浮著硫磺般的辛辣氣味。佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)表示，臭味很濃。

現場已架起吊車，搬走高30呎的建築物殘塊，數十名搜救人員或用大型機具，或者手拿小桶子，操控空拍機、麥克風，甚至用雙手搬走斷瓦殘垣。

南棟大樓24日倒塌，目前已知至少五人喪生，搜救行動進入第三天，156名居民依然下落不明，其親人圍在現場焦急等待。

官方已宣布，正著手稽查屋齡40年左右的各棟大樓，確保建築物安全無虞。德桑提斯表示，正在檢查與南棟興建與同一年份、設計也相同的「尚普蘭大廈北棟康斗公寓」；瑟夫塞德市 (Surfside)市長伯基特(Charles W. Burkett)表示，正在制定計畫，暫時把相距約100碼的北棟大樓居民安置到別的地方；前來參與搜救的聯邦急難管理局(FEMA)已同意支付安置費用。

伯基特表示，正打算安排緊急調查，調查完畢之後，才能告知北棟的居民其住家是否安全；雖然不擬下令北棟居民撤離，但假如他住在那裡，「搬走為妙」。

美聯社報導，六名專家趕赴坍樓現場，調查事故原因；國家標準暨技術研究院(NIST)官員亞弗瑞爾(Jason Averill)指出，其中兩名25日已抵佛州，另四名將在28日抵達；專家團隊接下來一周將蒐集資訊，以判斷是否要做更周詳調查。

調查團隊的使命，在協助判定大樓坍塌的成因，提出進一步建議，避免再次發生這類憾事；另外，調查團隊會避免妨礙到目前的搜救行動。

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