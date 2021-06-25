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佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

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佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

記者張聲肇／綜合報導
遭遇塌樓事件的居民生死不明，他們的親人焦急萬分，相擁而泣。Getty Images
遭遇塌樓事件的居民生死不明，他們的親人焦急萬分，相擁而泣。Getty Images

邁阿密郊區康斗公寓24日坍塌，當地醫官25日公布首名驗證完畢罹難者身分，第一個死者是史黛西‧方（Stacie Fang），也就是被救出的男孩喬納漢德勒（Jonah Handler）的媽媽。

疑為華裔的史黛西‧方被送到Aventura醫院後死亡。

她的姐姐維吉尼亞‧波赫斯（Virgina Borges）告訴華盛頓郵報，她整天都在找妹妹的下落，喬納被救了出來，「但不知道媽媽怎麼了。」

15歲的喬納是在一堆斷垣殘壁的瓦礫堆中，被驚險救出。當地電台報導，他是邁阿密花園市愛德華佩斯高中的籃球隊隊員。

方家與漢德勒兩家25日表示，對各界的悼唁與致哀鏡表感謝，「大家至誠的關愛與鼓勵，在這悲傷時刻，是我們很需要的力量之源。謹代表喬納，拜託大家尊重我們的隱私，讓我們表達悲痛，並互相扶持，走過哀傷。」

這棟12層樓高的康斗公寓24日凌晨坍塌，當晚又有三具屍體從瓦礫堆中被找到，累計死亡人數增為4人，還有159人失聯；佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)24日晚宣布進入緊急狀態拜登總統25日經批准，指示聯邦災難管理局(FEMA)協助佛州救災。

佛州 拜登 緊急狀態

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