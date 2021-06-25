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台美TIFA暌違5年 6月30日重啟

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台美TIFA暌違5年 6月30日重啟

記者徐偉真、王寓中、陳熙文／台北報導
美國在台協會（AIT）25日宣布，2016年後停擺的美台貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，台北時間30日透過線上視訊會議方式召開，會談議題包括國際供應鏈及數位貿易。 本報資料照片
美國在台協會（AIT）25日宣布，2016年後停擺的美台貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，台北時間30日透過線上視訊會議方式召開，會談議題包括國際供應鏈及數位貿易。 本報資料照片

美國在台協會（AIT）25日宣布，2016年後停擺的美台貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，台北時間30日透過線上視訊會議方式召開，會談議題包括國際供應鏈及數位貿易。AIT處長酈英傑與駐美代表蕭美琴將為會議開場，美國貿易代表署及台灣行政院經貿談判辦公室將擔任首席顧問。

中斷5年的台美TIFA重啟談判，政府經貿高層表示，台方最終目標當然是希望洽簽雙邊貿易協定（BTA），但這要從持續的深化對話、談判逐步達成，30日的重啟談判只是一個開端，雙方將就彼此關切議題列出清單，並且參照美日、美韓FTA內容，把圖一片一片「拼起來」，最後能夠達到洽簽台美BTA的終極目標。

行政院經貿辦公室宣布，台美TIFA新一輪的談判，台方將由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮偕同相關單位代表參加。至於美方代表，據了解，由於美國貿易代表署3位副代表還未完成參議院的任命，因此將由一位資深的助理貿易代表為美方主談代表。至於會談的議題，行政院經貿辦表示，因應全球貿易局勢改變，許多新的議題已納入貿易領域，台灣是國際產業供應鏈中重要的一環。

知情人士指出，台美目前關切且直接端出桌面的議題有二，一是供應鏈，二是數位貿易，數位貿易已經成為因應全球疫情的新貿易型態，對拜登政府而言，如何增加美國勞工的福祉，透過更開放的貿易及投資，增加美國內勞工的工作機會，也將是美方關切議題之一，另外就是貿易便捷化的議題。

知情官員表示，經貿談判首場會談，主要是將雙方關切的議題整理並確認，將重要順序排出，接著要成立不同的工作小組，展開頻繁的會談和諮商，才能逐步取得進展。

政治大學外交學系副教授黃奎博表示，美國可能會搬上談判桌的議題包括藥價、醫療器材、智慧財產權，美方可能會希望台灣對於智慧財產權的保護延長、趨嚴，也可能觸及稻米議題，台方要留意不要讓美方予取予求，因為這是不對等談判，美方在經濟體上大台灣很多，而台方有求於美國較多，美方因此在談判占上風。

美國 台灣 供應鏈

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