拜登指示FEMA協助佛州海景公寓坍塌救災

消防隊員與都會救難小組以聲納探測儀器尋找生還者跡象，搜救犬也加入搶救行動。美聯社

佛羅里達州邁阿密郊區一棟12層樓高的康斗公寓(condominium)24日凌晨坍塌，邁阿密-戴德郡郡長丹妮拉‧卡瓦(Daniella Levine Cava)25日早晨證實，24日晚間又有3具屍體從瓦礫堆中被找到，累計死亡人數已增為4人，還有159人處於失聯狀態。佛州 州長德桑提斯(Ron DeSantis)24日晚間宣布進入緊急狀態，拜登 總統25日已經批准。拜登指示聯邦緊急事故管理總署(FEMA)協助佛州救災。

救難人員24日晚間從瓦礫堆中找到屍體。美聯社

座落於邁阿密海灘(Miami Beach)北部的尚普蘭大廈南棟康斗公寓(Champlain Towers South Condo)，搜救工作25日早晨持續進行中。消防隊員與都會救難小組以聲納探測儀器尋找生還者跡象，搜救犬也加入搶救行動。

卡瓦在25日早晨的記者會上證實，24日晚間有3具屍體被尋獲，加上事發第一時間有1人死亡，死亡人數如今已累計有4人。她表示，原本失蹤人數為99人，但經確認之後，現在也增加為159人。卡瓦表示，相關統計隨時仍可能變動。

卡瓦接受「早安美國 」(Good Morning America)晨間新聞節目訪問時說，死亡人數增加對於焦急等候失聯親人的家屬來說，造成非常沉痛的打擊，家屬期盼家人能平安歸來，「我們當然會持續搜救」。

邁阿密-戴德郡消防局副局長賈德拉(Ray Jadallah)說，搜救行動進展緩慢，必須有條不紊地進行。

屋齡40年的這棟公寓大樓，其中一側24日凌晨1時30分左右塌陷，約有55間公寓已不存在，只剩高達約兩層樓的瓦礫堆，露出殘破的冷氣機與家具。坍塌原因仍有待調查。

賈德拉說，救難人員24日深夜聽到瓦礫裡傳出聲響與敲擊，但沒有人聲。