我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州公寓像炸垮 男孩瓦礫中伸手喊：看得到我的手嗎？

美排名第一高中改變錄取方式 亞裔新生從7成降至5成

協助阿富汗口譯員撤至美國？拜登：不會把他們拋在後面

編譯張君堯／綜合報導
美國總統拜登將於25日在華盛頓與阿富汗總統甘尼會面，將試圖向甘尼保證美國會在外交、經濟和人道援助等方面支持阿富汗人民。拜登近日也強調曾幫助美國軍方的阿富汗人「不會被拋在後面」，政府也正加緊處理數千名申請逃到美國的阿富汗口譯員的簽證問題。（路透）
美國總統拜登將於25日在華盛頓與阿富汗總統甘尼會面，將試圖向甘尼保證美國會在外交、經濟和人道援助等方面支持阿富汗人民。拜登近日也強調曾幫助美國軍方的阿富汗人「不會被拋在後面」，政府也正加緊處理數千名申請逃到美國的阿富汗口譯員的簽證問題。（路透）

美國總統拜登（Joe Biden）將於25日在華盛頓與阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）會面，將試圖向甘尼保證美國會在外交、經濟和人道援助等方面支持阿富汗人民。拜登近日也強調曾幫助美國軍方的阿富汗人「不會被拋在後面」，政府也正加緊處理數千名申請逃到美國的阿富汗口譯員的簽證問題。

相關官員指出，最近幾天當局正加快處理、希望在美軍完全從阿富汗撤軍之前將阿富汗和其眷屬轉移到其他國家。一位資深共和黨議員透露，撤離處於危險中的阿富汗人的計畫中若將其眷屬計畫，總共會達5萬人。

拜登在一次公開活動後接受記者採訪時強調「他們會來的」，並表示兩黨已經就基礎設施立法達成協議，指出「我們已經開始這個議程，那些幫助過我們的人不會被拋在後面，他們在這裡受到歡迎，就像其他冒著生命危險幫助我們的人一樣」。

拜登與甘尼會面之際，塔利班叛亂分子正在阿富汗發起重大攻勢，引發國會越來越關注在美軍長達兩年的交戰期間曾為美軍工作的阿富汗口譯員，並擔心美軍撤離後塔利班會報復，因此才有相關撤離計畫的誕生，美國官員並未透露這些阿富汗人將被送到哪裡，其中名官員表示「如果有必要，我們將考慮額外的撤離或疏散選擇」。

前阿富汗口譯員霍納亞爾（Samey Honaryar）24日在美國國會大廈舉行的記者會上表示，他的同胞們的時間已經不多了，他在生命受到威脅後在美國獲得庇護，他也呼籲「請疏散他們，他們是好人，他們幫助了你」。

阿富汗 美國 拜登

上一則

香港蘋果日報被迫停刊 拜登籲北京停止打壓媒體

下一則

律師執照暫時被吊銷 朱利安尼：民主黨要我閉嘴

延伸閱讀

基建計畫大突破 參院跨黨派提1兆美元案 拜登同意了

基建計畫大突破 參院跨黨派提1兆美元案 拜登同意了
拜普會後 美俄大使陸續返回駐地

拜普會後 美俄大使陸續返回駐地
香港蘋果日報被迫停刊 拜登籲北京停止打壓媒體

香港蘋果日報被迫停刊 拜登籲北京停止打壓媒體
梅克爾攜馬克宏 邀普亭開歐俄峰會

梅克爾攜馬克宏 邀普亭開歐俄峰會

熱門新聞

廣東爆發新一波疫情，波及鹽田港，造成近日貨船擁堵。圖為全世界最繁忙的大型貨櫃港之一的中國深圳鹽田港。(路透)

廣東疫情封城 港口貨運堵塞 運價飆升 衝擊全球消費者

2021-06-20 11:57
研究指，打完輝瑞疫苗，第三針再打莫德納補強，會有較大反應。(美聯社)

第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」

2021-06-19 21:42
根據公衛專家，今年秋天很可能需要施打新疫苗追加劑，各國政府應及早籌備。歐新社

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

2021-06-23 08:21
美國國家衛生研究院應中國研究人員要求刪除中方提交的新型冠狀病毒疾病早期病例基因定序資料，外界擔心疫情起源研究拼圖可能因此缺了關鍵一角。（病毒模型圖／取材自Unsplash）

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

2021-06-23 20:16
美國前總統川普，攝於2020年9月。川普向福斯新聞坦言，他「沒有贏」2020年總統大選。(路透)

川普認了 親口說「沒有贏」總統大選 仍考慮2024再戰

2021-06-18 00:03
250萬劑莫德納19日出發援台，蕭美琴到場送機。(照片來源／蕭美琴提供)

美贈台疫苗╱凌晨2：30拿到疫苗 外交戰背後的一群人

2021-06-20 09:16

精彩推薦

超人氣

更多 >
佛州公寓倒塌 至少3死 99人失聯 現場畫面曝光…

佛州公寓倒塌 至少3死 99人失聯 現場畫面曝光…
爆料新書：川普去年染疫病情急轉直下 白宮措手不及

爆料新書：川普去年染疫病情急轉直下 白宮措手不及
不是浪漫愛情動作片…他們全裸挑戰「原始生活21天」

不是浪漫愛情動作片…他們全裸挑戰「原始生活21天」
帳單不到40元 他留1.6萬元小費還幽默說：別一次花光

帳單不到40元 他留1.6萬元小費還幽默說：別一次花光
紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處