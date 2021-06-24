專訪美資深官員：雙橡園、駐美處都去了

國務院資深官員23日受訪表示，對於美國聯邦參議員昆斯、蘇利文、譯美本月6日搭C-17運輸機訪台，並宣布捐贈疫苗的計畫，不需要過度解讀軍機機型。(中央社)

一位主管兩岸事務的國務院資深官員23日接受本報專訪，談到當下的美中台關係表示，美台非官方關係「比起過去數十年來都更為強健」，但美中關係則複雜得多；美國 雖願與中國 在某些領域合作，但雙方關係是競爭且對抗的，美國也會以實力及與盟友合作，應對中國。

拜登政府上任後，以「堅若磐石」(rock-solid)定調形容對台灣 的支持；國務院資深官員表示，「從我處理美台議題起，美台非官方關係比起過去數十年來任何時候，都更為強健。」

這名官員表示，中國明顯更加複雜，美國願與中方在特定領域合作；北京和華府存在競爭因素及其他對抗領域。

這名官員重申，美國要從實力角度出發應對美中競爭，舉凡要求中國為掠奪性貿易、人權，與在太平洋周圍的壓迫等行為負責，美國都能和許多共同的盟友共事。

「當美國有需要，台灣捐贈口罩，現在台灣有需要，美國送出250萬劑莫德納(Moderna)疫苗，這是展現雙邊關係有多強健的極佳案例，我們相互支持。」這名官員說。

此外，他也透露，國務院4月發布新對台交往準則迄今，個別美國官員已分別拜訪駐美代表處辦公室和雙橡園，與台灣官員會面，「這類會議也不只一場。」

國務院4月9日宣布完成與台灣交往的新準則，美國仍將維持與台灣的非官方關係，並在原有的「一個中國政策」架構下，放寬往來規定。

這名官員說，三位重量級參議員日前搭軍機C17訪台並宣布捐贈疫苗，是正面訊號，不過國會議員代表團都是搭軍機出訪，不需大作文章，「我反對過度解讀C17的重要性。」

外界樂觀看待即將舉行的台美貿易暨投資架構協定(TIFA)諮商，及外傳8月可能舉行第二次美台經濟繁榮夥伴對話。

這名官員表示，台灣是美國第九大貿易夥伴，有必要深化雙邊關係，因此雙方會盡快在今年夏天舉行新一輪會談；不過，官員也對川普時代的「經濟繁榮夥伴對話」語帶保留說，無法確知那是不是有效率討論美台利益的場合，一切要等新次卿上任後決定。

台灣對外採購疫苗受阻，對內還有8月美豬公投來勢洶洶，美方捐疫苗、恢復TIFA讓人解讀是否意在支持蔡英文總統。

這名官員說，無論誰當政，美國始終支持台灣友人；美國不涉入台灣內政，尊重台灣選民的民主抉擇，也不因為特定政治屬性就支持；且從病例數看，台灣相對表現仍良好，美國才剛經歷一段艱辛時期，沒有資格批評別人做不好。