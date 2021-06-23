金山消防局EMS新樓落成 華裔女性執掌

舊金山消防局應急醫療隊伍（EMS）的主管唐淑儀致辭。（記者李晗 / 攝影）

遇到緊急醫療事故撥打911之後，消防局的應急醫療服務隊伍（Emergency Medical Services，簡稱EMS）就會出動救援。在舊金山 ，EMS的新大樓在灣景區（Bayview）落成開放。而執掌EMS部門的也是一名華裔女性——唐淑儀（Sandy Tong）。

6月23日，市長布里德（London Breed），市府行政官朱嘉文（Carmen Chu），市議會議長華頌善（Shamann Walton），消防局局長尼克森（Jeanine Nicholson），以及EMS的部門主管唐淑儀以及眾多消防界代表出席新大樓第49號分局落成的剪綵活動。

唐淑儀是前線應急醫護人員出身，最早供職於舊金山衛生局。隨後應急醫護合併至舊金山消防局，她就成為消防局的一份子。她在2017年退休，2019年重出江湖出任EMS的部門主管，職銜相當於消防局副局長。

唐淑儀表示，感謝各位的支持讓這座新的大樓得以落成。她指出，這個位於灣景區消防大樓是EMS的總部，但是全市範圍內也有其他的地方分局，來應對每天的報警求救電話。她也說，在應急搶救之後，EMS也會接洽市府、第三方機構的各種護理、資源服務部門，給病患傷者更全面的救助。

每年舊金山消防局的緊急醫療服務部門會收到大約9萬個電話，平均每天有250個求救電話。 部門的工作人員由200多名護理人員和緊急醫療技術人員組成，負責應對各種醫療和受傷搶救，包括車禍事故、多人傷亡的大型事故、海上救援、心臟病 突發事件、藥物吸毒過量和心理行為異常等緊急情況。

EMS部門的另一主管Niels Tangherlini也透露，目前EMS的「社區護理」的模式，就會有社工、醫護人員等一起，更好幫助病人。目前舊金山遊民問題嚴重，相關的報警電話也很多，這種「社區護理」的前線響應，也被視為是取代警察 處理遊民問題的方法之一。