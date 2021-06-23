我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

McAfee創辦人西班牙獄中自殺身亡 剛判引渡回美

中研究員要求美刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

漁人碼頭車禍逃逸案 華女受傷送院

舊金山漁人碼頭發生車禍案件，嫌犯肇事後逃逸。傷者是一名華裔女性，受重傷送院之後搶救，目前情況穩定。
案件中受傷的華裔女性Qingwen Ma。（取自Gofundme）
案件中受傷的華裔女性Qingwen Ma。（取自Gofundme）

警方發佈的報告顯示，案發時間是5月21日本周一的下午5時，地址位於漁人碼頭附近的Beach和Columbus街。當時嫌犯駕駛的是白色的Infinity SUV，車牌號碼是7MJJ084。警方相信，這輛車上的嫌犯，也和在車禍案發之前漁人碼頭的砸車窗盜竊案相關。

目前尚未有任何嫌犯被捕。案發當晚8時左右，警方也發佈了車輛照片尋求公眾協助。

隨後，英文電視台KPIX的報導中披露，案件中受傷的是一名50歲的華裔女性，名叫馬晴文（Qingwen Ma，音譯）。馬女士的兒子Brandon接受英文台採訪時表示，目前在醫院內有接受額頭的縫針手術，醒來之後也都不記得車禍案的經過。

馬女士在酒店內從事清潔打掃房間的工作。當天她剛剛完成工作，準備下班，誰料遭遇車禍。根據現場目擊人士的說法，馬女士當時在十字路口過馬路，被車撞之後，彈到了20呎（大約6米）之外的地方。嫌犯逃逸之後，現場也有很多人立刻幫助馬女士。在警方最初的報告中顯示，傷者馬女士當時「有生命危險」，送院治療之後現在情況穩定。

馬女士供職的酒店代表也已經在網上發起眾籌，幫助馬女士籌集醫療費用。網上寫明家人透露馬女士的康復需要很長一段時間。截至5月23日周三下午時，籌款數額已經超過2萬3000元。籌款網址是：https://www.gofundme.com/f/get-well-vinh?utm。

如果有目擊肇事車輛的民眾，或者有更多相關的消息，可以撥打電話415-575-4444，或者發送短信給TIP411（847411，以「SFPD」開頭然後打入信息）提供線索，可以匿名。

警方發佈的涉肇事逃逸之後的車輛，白色的Infinity SUV，車牌號碼是7MJ...
警方發佈的涉肇事逃逸之後的車輛，白色的Infinity SUV，車牌號碼是7MJJ084。（警方提供）

車禍 華裔 醫療費

上一則

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

下一則

金山消防局EMS新樓落成 華裔女性執掌

延伸閱讀

屋崙美麗湖槍擊案 警：死者被幫派盯上

屋崙美麗湖槍擊案 警：死者被幫派盯上
選舉改革兩黨角力 參議員范士丹立場反覆

選舉改革兩黨角力 參議員范士丹立場反覆
網紅幫大忙 華裔軍品店1天獲10萬善款

網紅幫大忙 華裔軍品店1天獲10萬善款
盜賊敲門探路 首應發聲嚇阻

盜賊敲門探路 首應發聲嚇阻

熱門新聞

廣東爆發新一波疫情，波及鹽田港，造成近日貨船擁堵。圖為全世界最繁忙的大型貨櫃港之一的中國深圳鹽田港。(路透)

廣東疫情封城 港口貨運堵塞 運價飆升 衝擊全球消費者

2021-06-20 11:57
研究指，打完輝瑞疫苗，第三針再打莫德納補強，會有較大反應。(美聯社)

第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」

2021-06-19 21:42
美國前總統川普，攝於2020年9月。川普向福斯新聞坦言，他「沒有贏」2020年總統大選。(路透)

川普認了 親口說「沒有贏」總統大選 仍考慮2024再戰

2021-06-18 00:03
聯邦參眾兩院先後通過將6月19日訂為聯邦假日「6月節國家獨立日」，紀念美國終結奴隸制度；圖為抗議者在華府遊行檔案照。(Getty Images)

參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

2021-06-16 22:27
250萬劑莫德納19日出發援台，蕭美琴到場送機。(照片來源／蕭美琴提供)

美贈台疫苗╱凌晨2：30拿到疫苗 外交戰背後的一群人

2021-06-20 09:16
拜登與普亭在日內瓦將舉行半天的會談。(美聯社)

美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?

2021-06-16 14:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥
專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗
歐陽娜娜「真實未修圖」流出 網看手臂驚：又胖了

歐陽娜娜「真實未修圖」流出 網看手臂驚：又胖了
牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力

牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力
王力德弟是歌手王力宏 父母怎麼養出傑出3兄弟？

王力德弟是歌手王力宏 父母怎麼養出傑出3兄弟？