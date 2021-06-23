漁人碼頭車禍逃逸案 華女受傷送院

案件中受傷的華裔女性Qingwen Ma。（取自Gofundme）

警方發佈的報告顯示，案發時間是5月21日本周一的下午5時，地址位於漁人碼頭附近的Beach和Columbus街。當時嫌犯駕駛的是白色的Infinity SUV，車牌號碼是7MJJ084。警方相信，這輛車上的嫌犯，也和在車禍 案發之前漁人碼頭的砸車窗盜竊案相關。

目前尚未有任何嫌犯被捕。案發當晚8時左右，警方也發佈了車輛照片尋求公眾協助。

隨後，英文電視台KPIX的報導中披露，案件中受傷的是一名50歲的華裔 女性，名叫馬晴文（Qingwen Ma，音譯）。馬女士的兒子Brandon接受英文台採訪時表示，目前在醫院內有接受額頭的縫針手術，醒來之後也都不記得車禍案的經過。

馬女士在酒店內從事清潔打掃房間的工作。當天她剛剛完成工作，準備下班，誰料遭遇車禍。根據現場目擊人士的說法，馬女士當時在十字路口過馬路，被車撞之後，彈到了20呎（大約6米）之外的地方。嫌犯逃逸之後，現場也有很多人立刻幫助馬女士。在警方最初的報告中顯示，傷者馬女士當時「有生命危險」，送院治療之後現在情況穩定。

馬女士供職的酒店代表也已經在網上發起眾籌，幫助馬女士籌集醫療費 用。網上寫明家人透露馬女士的康復需要很長一段時間。截至5月23日周三下午時，籌款數額已經超過2萬3000元。籌款網址是：https://www.gofundme.com/f/get-well-vinh?utm。

如果有目擊肇事車輛的民眾，或者有更多相關的消息，可以撥打電話415-575-4444，或者發送短信給TIP411（847411，以「SFPD」開頭然後打入信息）提供線索，可以匿名。