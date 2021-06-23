中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

美國國家衛生研究院應中國研究人員要求刪除中方提交的新型冠狀病毒疾病早期病例基因定序資料，外界擔心疫情起源研究拼圖可能因此缺了關鍵一角。（病毒模型圖／取材自Unsplash）

華爾街日報報導，中國 研究員曾要求美國 國家衛生研究院(NIH)，刪除科學資料庫內早期新冠病例的基因序，雖然這些基因序不太可能改變研究人員對初期武漢疫情 的認知，但此舉加深科學家疑慮，擔心恐漏找新冠肺炎根源的關鍵資訊。

NIH證實，一名中國研究員三個月前遞出申請，NIH之後便刪除病毒基因序；NIH聲明指出：「遞交申請的研究員有權處理其數據，且可要求撤除數據。」

西雅圖福瑞德·哈金森癌症研究中心(Fred Hutchinson Cancer Research Center)病毒學者布倫(Jesse Bloom)將此發現發表在22日的新論文中；他表示，這些遺失數據包括2020年1、2月從武漢確診者和疑似確診者身上採取到的病毒樣本。

布倫表示，雖然另一篇論文中仍可找到部分遭刪除的資訊，但科學家通常會到NIH等大型資料庫尋找基因序列。

這些不見的基因序列，不太可能改變目前科學家對初期疫情的認知，但布倫表示，這些數據遭移除，加深外界對中國對疫情起源調查是否公開透明的疑慮。

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部分科學家也贊同此看法，匹茲堡大學演化生物學者庫柏(Vaughn Cooper)表示：「這會讓我好奇，其他基因序是不是也遭清除。」

科學家為了找尋新冠疫情起源，需要取得多方資訊以了解病毒如何出現在人體內並開始傳播；基因庫資訊遭移除，恐使科學家更難找到病毒起源。

根據NIH聲明，中國科學家在2020年6月提出刪除初期病毒基因序的申請，因為他們已更新並將基因序上傳到另一個不知名的資料庫；該名中國研究員表示，他們希望刪除舊版本以免造成混淆。

中國研究人員最初在去年3月將這些基因序上傳到NIH資料庫，並在預印本數位典藏中發表相關資訊；該論文描述使用一種先進基因排序技術來偵測新冠病毒。目前這些研究員與中國國家衛生健康委員會均未對此回應。

世界衛生組織(WHO)一名調查病毒起源的人員表示，布倫的論文雖改變不了疫情初期認知，但確實有力呼籲科學家，加強分析初期確診者。