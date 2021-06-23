拜登轉向？傳尋求與中國高層會晤

美國總統拜登（中）22日在白宮主持會議。金融時報報導，拜登對中政策將進入新階段，並且開始尋求與中國高層官員會面。Getty Images

美國總統拜登 就職5個多月以來，對中國 一直都採取鷹派路線，現在可能出現改變。金融時報23日發自華府的報導指出，拜登政府將啟動下一階段對中政策，尋求與中國官員舉行高層會晤；惟此舉可能招致對中鷹派人士的批評。

3名聽取相關協商情況簡報的人士表示，美中正在討論美國國務卿布林肯 與中國外長王毅下周在義大利舉行的G20會議期間會晤的可能性。拜登政府同時告訴北京，可能於今夏派遣副國務卿雪蔓訪中。

白宮也在考慮拜登是否再次與中國國家主席習近平通電話。拜登就任後的最初幾個月，強調對中國要有耐性，並將施政重點擺在內政和強化盟邦關係。

在白宮對抗新冠疫情已見成效，且在過去幾個月集結盟邦頻頻發表對中強硬的聯合聲明後，拜登政府決定加速與北京交往。

白宮內部也初步討論過派遣國務卿布林肯或國安顧問蘇利文今年訪中的可能性，倘若成行，可望為拜登與習近平10月在羅馬G20峰會場邊相會鋪路。

華府智庫「德國馬歇爾基金」中國專家葛來儀告訴金融時報：「拜登政府的順序是先振興美國，恢復與盟邦的關係。現在他們相信與中國交往的時候到了，雖然他們可能不會用這個詞，然後展開與中國的對話」。

拜登政府與北京接觸可能會引起對中鷹派批評，但會受到企業界歡迎，它們對全球兩大經濟體關係惡化深表憂心。

布林肯與王毅若會面，將是自3月布林肯與蘇利文和中國外事辦主任楊潔篪與王毅在阿拉斯加火爆交鋒後，美中高層首次接觸。美方官員表示，布林肯與王毅如果會面，將是雙方續談機會，可重啟討論某些在阿拉斯加沒有結論的議題。

阿拉斯加會晤結束時，布林肯告訴楊潔篪，即使收到邀請，他也不準備到中國續談。目前並不清楚北京是否同意安排會談，中方也沒有說是否會招待雪蔓。如果雪蔓能夠成行，將是白宮氣候特使柯瑞4月到上海之後，唯一訪中的美方高層官員。

雙方關係顯然充滿挑戰。中方傳出三度拒絕美國國防部長奧斯丁致電中共中央軍委會副主席許其亮的提議。美國國防部官員表示，情勢並未改變。

白宮與國務院對於啟動對中協商報導不予置評。蘇利文上周曾暗示，拜登與俄國總統普亭會談後，將跟習近平通話「評估」雙方關係：「我們致力推動領導人對話，問題在於時間跟方式。」