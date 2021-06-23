CNN：女兒女婿淡出核心圈 川普質疑庫許納政策表現

川普女婿庫許納(Jared Kushner)。美聯社

美國有線電視新聞網(CNN)報導，根據共計12名前任川普白宮 官員、聯邦政府官員及川普團隊成員、親信透露，前總統川普在長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)及女婿庫許納 (Jared Kushner)淡出核心圈之後，開始質疑庫許納擔任白宮資深顧問期間的政策表現，包括促成中東區域和平恐怕言過其實。報導指出，雖然圍繞在川普身邊的幕僚成員經常改變，但川普盟友指出，如今黏在川普身邊獻策的人物，不乏某些需要提高警覺的角色，例如「一個美國新聞網」(One America News Network)主播克莉絲汀納‧巴布(Christina Bobb)及「我的枕頭」(My Pillow)寢具品牌創辦人林德(Mike Lindell)。

報導指出，知情人士透露，川普經常花上好幾個小時，抱怨2020年大選勝利遭到「偷走」，對於謀求東山再起侃侃而談。但由於川普對於敗選始終走不出來，持續擁抱選舉陰謀論，讓多年來身為川普得力左右手的女兒及女婿選擇低調切割，漸漸離開川普身邊。

川普佛州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)一名會員指出，今年春夏兩季的俱樂部固定活動，已經不見伊凡卡、庫許納及他們三名兒女的身影。

川普已於今年5月從海湖山莊移居新澤西州貝明斯特(Bedminster)川普全國高爾夫球俱樂部(Trump National Golf Club)暫住。消息人士說，川普搬到貝明斯特之前，住在邁阿密的伊凡卡與庫許納雖然會到海湖山莊探望川普，但大約每隔三周到四周才造訪一次。相形之下，川普長子小唐納‧川普( onald Trump Jr. )則持續留在川普身邊。

過去堪稱川普重要心腹的庫許納，基本上已不再參與川普團隊各項決策，知情人士形容，庫許納漸行漸遠狀況，就好像剛把孩子送到托兒所的家長一般，「每天早晨佇足時間越來越短」。

報導指出，今年3月中旬，幾名最受川普信賴的顧問建議川普，應該找人加入團隊打理日常運作事宜，幫川普安排會議行程、募款活動及參選人背書等細節。一名前任川普白宮官員說：「並不是說川普需要尋找新的庫許納，但感覺如同拼圖缺了一塊，導致團隊內部出現混淆與混亂。」

知情人士表示，佛州共和黨顧問蘇西‧威爾斯(Susie Wiles)與川普交情良好，曾在川普手下工作，後來被挑中掌理川普行程安排與事務接洽。不過，自從川普搬到貝明斯特之後，威爾斯參與川普核心圈的機會已大幅減少。

據透露，川普在與親信的私下談話中，質疑庫許納過去扮演角色。過去兩周曾與川普談話的消息人士說，川普抱怨庫許納以七位數酬勞簽訂的新書合約，擔心庫許納在新書內容中為某些政績搶功，包括促成中東和平及犯罪司法改革，而川普在多位記者協助之下準備出版的新書，出版計畫則未敲定。

兩名曾於5月間在貝明斯特與川普交談的消息人士指出，以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯(Hamas)再度爆發一連串暴力衝突後，川普懷疑庫許納是否真的促成中東和平。一名前任白宮官員說：「川普不喜歡功高震主的人，這一點並不是秘密。對於個人表現絕口不提或者說太多，兩者之間分寸拿捏非常重要，否則就會惹得川普不高興。」