屢被SNL拿來嘲諷 川普被爆曾想用公權力報復

美國演員亞歷．鮑德溫（Alec Baldwin）在喜劇小品類綜藝節目《周六夜現場》戲仿美國前總統川普。野獸日報22日揭露，川普還真的曾經問過顧問，能不能用聯邦公權力幫他報復這些節目的製作單位。(路透)

美國 前總統川普 自商場轉戰政壇後，屢屢成為電視深夜脫口秀與綜藝節目的的嘲諷對象。野獸日報22日揭露，川普曾經問過顧問，能不能用聯邦公權力幫他報復這些節目。

川普還是總統時，曾於2019年3月收看《周六夜現場》（Saturday Night Live, SNL）其中一集重播，隨即勃然大怒地上推特發文，抨擊SNL等節目一次次把全部時間都花在敲打自己上，卻沒有在另一邊多加著墨，「聯邦選舉委員會（FEC）和/或聯邦通訊委員會（FCC）不該查一下？」

由於SNL擺明就是在諷刺，因此享有言論自由保護，但川普卻也不只發推文宣洩不滿。據2位熟悉內情的人士表示，川普曾詢問顧問與律師，FCC、法院與聯邦司法部 能動用哪些措施，對SNL、吉米金摩（Jimmy Kimmel）與其他深夜節目的製作單位進行調查，或者減輕（Mitigate）節目對他的攻擊。

據指相較於憲政危機，川普的要求比較像是妨害行為（Nuisance）。一位消息人士回憶，「老實跟你講，跟驚恐比起來，感覺更像是令人煩惱」。

報導稱川普當時就屢屢被告知，他約略提及的「均等時間」（Equal-time）原則不適用於以諷刺為主的深夜節目與SNL。另一位擁有法律背景的消息人士指出，當他們在兩年多前跟川普短暫討論此事時，就已經特別講明，聯邦司法部無論如何都不會經手此類事務。

這位消息人士還說，聽到此事的川普似乎很失望，並反問還有沒有其他的辦法，在場人士則以某種版本的「我會查查看」塘塞過去。SNL與吉米金摩節目的製作單位至21日晚間仍未置評，川普則在隔天釋出聲明，批評此篇報導「純屬捏造」。