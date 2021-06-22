南部多州拒打疫苗 佛奇喊危險：本土疫情恐攀升

國家過敏和傳染病研究院 院長佛奇22日警告，低接種率地區恐出現「當地疫情攀升」。(美聯社)

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)22日警告，美國 低接種率區域的部分人口依舊拒打疫苗 ，這些地區恐出現「當地疫情攀升」；南部州許多民眾不願接種疫苗，但德州 格蘭德河谷四郡卻因擔心染疫與死亡，接種率高。

佛奇在白宮記者簡報表示，他預期美國任何地方若再爆發疫情，情況不會糟如沒有疫苗的時候，他也認為，美國可能已熬過單日逾千人染疫病歿的威脅。

不過佛奇指出，美國各地接種率不一，恐使部分地區更容易爆發當地疫情。

根據紐約時報數據，全美16州與華府特區已有70%以上成人接種至少一劑疫苗，密西西比、懷俄明、路易斯安納和阿拉巴馬州則不到50%。

「這很危險，真的很危險，若持續拒打疫苗，就會看到地方爆發疫情。」佛奇說，「這一切完全可透過接種疫苗來預防。」

白宮22日坦承，美國在7月4日前無法達到為全國70%成人接種至少一劑疫苗的目標，但30歲以上者則已達到。

美國一些地方、尤其是南部不少民眾拒打疫苗；另一方面，全國多地官員紛紛供應免費啤酒、演唱會門票和數百萬元抽獎機會，以鼓勵民眾接種疫苗，但德州南部格蘭德河谷(Rio Grande Valley)卻幾乎未受到這般獎勵刺激，迫使他們接種疫苗的是死亡和染疫率。

格蘭德河谷由四郡組成，病歿人數約佔德州約5萬2000人中的10%，但現在該區確診和死亡率驟減，接種率也高於德州與全國平均；根據德州數據和紐時追蹤，格蘭德河谷其中一郡70%的12歲以上居民已接種完畢。

但格蘭德河谷外，其他地方的高死亡率未必能有效說服民眾接種疫苗；南卡羅來納州格林維爾(Greenville)每508人就有至少一人病歿，但僅有40%民眾接種完疫苗；路州東費利西亞納郡 (East Feliciana Parish)則是每168人中有一人病歿，接種率僅29%；加州聖伯納汀諾郡(San Bernardino)每455人就有一人病歿，接種完成率僅43%。

根據紐時統計，相較之下，全國僅有45%人口接種完兩劑疫苗，德州僅有39%人口接種完畢；格蘭德河谷的接種率在南部州和其他共和黨執政的保守州中尤其驚人。