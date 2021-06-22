我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

租客驅趕禁令擬延至7月底 加速發放緊急住房補助

世界OnAir／台灣女生孤身闖戰地 撥開以巴煙硝迷霧

金山凌晨劫車案 亞裔男跳車逃命

李晗
男子受傷的照片。（取自Gofundme）
男子受傷的照片。（取自Gofundme）

舊金山華裔聚居區日落區，上周發生劫車案件。一名亞裔受害男子在清晨被人持槍劫車，隨後他跳車逃命。事情經過被監控錄像拍下，經主流英文台報導之後引起關注。

根據警方的報告，案發時間是6月18日的清晨5時30分左右，地點位於日落區的Santiago街一帶。警方透露受害人一名32歲的亞裔。當時劫車嫌犯用槍指著在車中的受害人，要劫車。隨後嫌犯直接開車要走，當時受害人還坐在車內。嫌犯拿了受害人的財物之後，受害人跳車逃生。

英文電視台KGO獲得現場的錄像之後公開，引起社交媒體熱議。視頻內容可見，當時是早晨的5時36分左右，一輛車在居民區的馬路上飛馳而過時，突然車上有人開門跳下，摔倒在地，車輛也短暫停下，之後開走。跳車的男子踉蹌了幾步，往相反方向跑開。

之所以在清晨5時，男子表示當時是送妻子去上班。他的妻子也已經在眾籌Gofundme的網站發起募捐。募捐的信息頁面顯示，在疫情之後，男子和妻子都失業了，直到最近經濟重啟才找到工作。當時男子在家門外，坐在車里，不幸遭遇這個暴力事件。

他向英文傳媒表示，當時嫌犯稱要殺了他，所以他別無選擇，只有跳車逃走。案件造成他身心受創，除了身上有多處傷痕之外，也有造成心理創傷。當時他被送往舊金山加大（UCSF）的醫院治療。據警方報告，損失的財物包括手機、信用卡、珠寶、衣服、證件等。

劫車發生之後，警方迅速找到了事主的車。目前尚未有人被捕。如果有更多相關信息的人士，可以撥打電話415-575-4444，或者發送短信給TIP411（847411，以「SFPD」開頭然後打入信息）提供線索，可以匿名。

Gofundme的頁面上也公佈了受害男子的受傷照片。想要捐款資助的民眾可以登錄網址：https://www.gofundme.com/f/armed-robbery-carjacking-and-kidnapping-of-asian。

亞裔男子跳車保命的過程，被監控錄像拍下。（視頻截圖）
亞裔男子跳車保命的過程，被監控錄像拍下。（視頻截圖）

亞裔 舊金山 疫情

上一則

華人Uber司機送酒水 遭顧客歧視辱罵

下一則

南部多州拒打疫苗 佛奇喊危險：本土疫情恐攀升

延伸閱讀

金山2兄弟走繩索橫越優勝美地 創紀錄

金山2兄弟走繩索橫越優勝美地 創紀錄
金山人語／喬丹傳科比 科比傳布克

金山人語／喬丹傳科比 科比傳布克
金山2兄弟走繩索橫越優勝美地 創紀錄

金山2兄弟走繩索橫越優勝美地 創紀錄
挪480萬警察預算處理遊民問題 金山議員提案 市長反對

挪480萬警察預算處理遊民問題 金山議員提案 市長反對

熱門新聞

廣東爆發新一波疫情，波及鹽田港，造成近日貨船擁堵。圖為全世界最繁忙的大型貨櫃港之一的中國深圳鹽田港。(路透)

廣東疫情封城 港口貨運堵塞 運價飆升 衝擊全球消費者

2021-06-20 11:57
研究指，打完輝瑞疫苗，第三針再打莫德納補強，會有較大反應。(美聯社)

第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」

2021-06-19 21:42
聯邦參眾兩院先後通過將6月19日訂為聯邦假日「6月節國家獨立日」，紀念美國終結奴隸制度；圖為抗議者在華府遊行檔案照。(Getty Images)

參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

2021-06-16 22:27
中國科學院武漢病毒研究所專家石正麗。(Getty Images)

石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒

2021-06-15 08:51
美國前總統川普，攝於2020年9月。川普向福斯新聞坦言，他「沒有贏」2020年總統大選。(路透)

川普認了 親口說「沒有贏」總統大選 仍考慮2024再戰

2021-06-18 00:03

1張圖看疫情：全美55.9%成人 完全接種疫苗

2021-06-22 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
楊冪下班路被網友捕獲 傲人身材險撐爆上衣

楊冪下班路被網友捕獲 傲人身材險撐爆上衣
情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網

情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網
力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查
中駐美大使崔天凱發辭別信：八年任期 經歷歷史事件

中駐美大使崔天凱發辭別信：八年任期 經歷歷史事件

衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高

衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高