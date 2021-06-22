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歐盟對美開放邊界 美暫不跟進互惠

中央社華盛頓21日綜合外電報導
歐洲正對美國敞開大門，然而美國還不打算改變15個月前實施的旅行限制。圖為丹佛機場。(美聯社)
歐洲正對美國敞開大門，然而美國還不打算改變15個月前實施的旅行限制。圖為丹佛機場。(美聯社)

隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在西方國家大幅緩和，歐洲正對美國敞開大門，然而美國還不打算改變15個月前實施的旅行限制。

法新社報導，美國總統拜登稱許美國國內的疫苗施打進展，目標是在7月4日以前達到70%人口至少施打過一劑疫苗的目標，而衛生當局也已鬆綁佩戴口罩的建議，然而旅行限制政策仍維持。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示：「一旦科學允許，我們期待恢復跨大西洋的旅行。」

他說：「我無法訂出具體時間表，只因為這有很大一部分取決於流行病學的過程、對世界各地病毒的因應作為和最新發展，包括變異病毒的出現和影響。」

在川普動盪的任期結束後，拜登矢言恢復歐美聯盟，在他上任後首次海外出訪時向歐洲盟友示好，但他已明確表示不急於解除旅行限制。

拜登政府日前宣布，美國與加拿大和墨西哥的陸地邊境將繼續禁止非必要旅行，至少到7月21日。

在疫情期間，美國禁止大部分來自歐盟、英國、巴西、中國、印度、伊朗與南非的旅客入境。不過，儘管對一般旅客設限，拜登政府仍允許愈來愈多記者、學生與其他人士赴美。

相較之下，歐洲聯盟已決定重新對美國開放邊界，但條件是必須接種疫苗、或提出陰性的篩檢結果。

德國駐美大使哈柏（Emily Haber）在推特（Twitter）發文說：「希望我們能基於互惠精神，針對從德國、歐盟赴美旅行，找出類似的解決方案！」

歐盟未與美國討論互惠條件前即對美開放，是受到許多仰賴觀光業的國家施壓，像是希臘、義大利和西班牙。這些國家亟於提振被疫情重創的觀光產業。

然而美國沒有同等壓力和要求開放外國旅客的喧囂聲。不過，航空業和其他旅遊產業已表達支持鬆綁的政策；「華爾街日報」（Wall Street Journal）社論也表示，沒有理由不對歐洲這項決定展現互惠。

拜登政府本月初宣布，正與加拿大、墨西哥、歐盟和英國組成工作小組，研究重啟國際旅遊的可能性。

位於華府的布魯金斯研究所（Brookings Institution）法國籍學者貝林（Celia Belin）說，拜登當初是挾著比川普更會抗疫的承諾而勝選，面對Delta變異病毒株的隱憂，更是「希望採取零風險措施」。

貝林指出，歐洲對於開放美國遊客與否，是根據清楚的流行病學門檻，但美國這方沒有類似的透明度；她說，拜登將健康問題視為最優先，卻沒考量對社會與對人民造成的後果。

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