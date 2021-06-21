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白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付

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白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付

記者張文馨／華盛頓報導
白宮21日宣布第二波計畫釋出共5500萬劑新冠疫苗，其中捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗已完成交付。圖／擷取自駐美大使蕭美琴臉書
白宮21日宣布第二波計畫釋出共5500萬劑新冠疫苗，其中捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗已完成交付。圖／擷取自駐美大使蕭美琴臉書

美國政府6月底前要釋出8000萬劑新冠疫苗白宮21日宣布第二波計畫共5500萬劑新冠疫苗，亞洲地區為大宗，再得1600萬劑；台灣在第一波和第二波都有分配到疫苗，且已經完成交付，就是周日到貨的250萬劑。

美國官員透過電郵說明，台灣目前所取得的250萬劑新冠疫苗，是拜登政府6月底前釋出8000萬劑疫苗計畫的總額，白宮3日宣布釋出2500萬劑時，台灣獲得75萬劑；今天宣布的5500萬劑，台灣獲得175萬劑，兩波疫苗總和250萬劑，已經一次性交付給台灣。

根據白宮發布的計畫清單，受贈地區和第一波釋出計畫相差無幾，主要為拉美與加勒比海、亞洲、非洲，這些地區共獲4100萬劑，透過「疫苗全球取得機制」（COVAX）分配。

白宮指出，拉美與加勒比海將獲得1400萬劑，亞洲1600萬劑，非洲1000萬劑。亞洲的1600萬劑受惠者包括印度、尼泊爾、孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡、阿富汗、馬爾地夫、不丹、馬來西亞、菲律賓、越南、印尼、泰國、寮國、巴布亞新幾內亞、台灣、柬埔寨和太平洋島嶼。

此外，美國保留25%為緊急需求使用，由美國直接和特定國家商議，白宮表示，此次緊急需求劑量約1400萬劑，受贈國包括哥倫比亞、阿根廷、海地、多明尼加、阿富汗、巴基斯坦、菲律賓、越南、印尼、南非、約旦河西岸與加薩走廊等，至少29個國家或地區。

相較上次白宮公布的2500萬劑捐贈計畫清單，美國增加核准緊急使用的對象，遍及拉美、中東和亞洲，續留印度、埃及等國，新增菲律賓、印尼、越南等國。

加拿大、墨西哥和南韓不在第二波疫苗捐贈清單上。

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