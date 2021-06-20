Delta病毒擴散全球 專家憂疫情復燃

秘魯南部大城阿雷基帕一家醫院的醫護人員18日在新冠病房推著氧氣筒。（Getty Images）

最早在印度發現的新冠變種病毒Delta已開始影響全球。英國 金融時報報導，Delta病毒株開始在歐洲大陸擴散，損及抗疫成果，歐洲衛生官員警告，必須採取進一步行動阻止Delta病毒傳播；日本也憂心Delta病毒引發新一波疫情 。

金融時報分析「全球共享流感數據倡議組織」全球基因組資料結果顯示，Delta病毒在葡萄牙占九成六，已成主流病毒株，在義大利占逾兩成，在比利時占一成六，並出現在德國、法國和西班牙的群聚感染中。

歐盟過去兩個月已將新增病例和新增病故人數降到去年秋天以來最低，感染Delta病毒者為數雖少，卻逐漸增加。法國衛生部長維宏15日說：「我們抗疫已有進展，絕不能讓Delta病毒占上風。」

科學家指出，歐陸的Delta病毒群聚感染是否會延燒成更大疫情，部分取決於完成接種的人數多寡和民眾是否實行戴口罩等防疫措施。

英國官方最新研究凸顯盡快完成疫苗 接種重要性。英格蘭公共衛生署資料顯示，把Delta病毒株跟其他更早發現的病毒株相比，第一劑新冠疫苗對Delta病毒防護力普遍較差。接種一劑疫苗對預防Delta病毒有症狀感染的防護力是33%，接種兩劑後防護力提高為81%。

英國四成六人口完成接種，歐陸多數國家接種率則在兩成到三成之間。法國兩成六人口完成接種。

法國政府顧問、里昂市病毒學家李納說：「如果我們持續快速推動疫苗接種和室內戴口罩等防疫措施，仍能在今夏阻斷Delta病毒擴散。Delta病毒會取代其他病毒，但不表示它一定會造成新一波大流行。」

比利時為了防止Delta病毒擴散，將禁止英國等27國旅客入境，最遲本月27日生效。Delta病毒在英國新增病例中占九成八。

在亞洲，日本專家憂心，因Delta病毒傳染力強，7月下旬至8月日本可能發生第五波疫情。

印尼首都雅加達等地近日疫情復燃，新增確診病例大多感染Delta病毒，華爾街日報報導，部分地區醫院人滿為患，許多是年輕人確診，而和過去相比，這波疫情惡化速度更快。