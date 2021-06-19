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找到工作者每周可領180元 國會提案鼓勵就業

找到工作者每周可領180元 國會提案鼓勵就業

編譯陳韻涵／綜合19日電
全美有八州19日提前結束疫情紓困計畫，約44萬名失業人士將失去每周300元的額外津貼補助。圖為紐約市民眾示威，要求延長失業福利。(Getty Images)
全美有八州19日提前結束疫情紓困計畫，約44萬名失業人士將失去每周300元的額外津貼補助。圖為紐約市民眾示威，要求延長失業福利。(Getty Images)

聯邦眾院跨黨派議員上周提出新的鼓勵就業法案，將發給找到工作者每周180元的獎勵津貼，另有八州提前在19日結束疫情紓困計畫，約44萬名失業人士將失去每周300元的額外補助。

福斯新聞網(Fox News)報導，聯邦眾議員梅耶爾(Peter Meijer，密西根州共和黨)、密姬‧舍莉(Mikie Sherrill，新澤西州民主黨)和斯潘伯格(Abigail Spanberger，維吉尼亞州民主黨)18日共同提出新的勞工法案「提供復甦與訓練機會的強化失業計畫」；簡稱「支持法案」(SUPPORT)中給予重新就業者每周180元的獎勵，形同每周300元聯邦額外失業津貼的60%，拜登政府原定支付聯邦津貼到9月6日。

「疫情結束指日可待，許多人的生活逐漸恢復正常，國家卻遭逢嚴重的缺工危機，難以自疫情中復甦，挑戰嚴峻」；梅耶爾說：「我幾乎每天都聽到密西根州業主抱怨，因為招不到人而需要縮短營業時間甚至停業，拜登的聯邦失業津貼鼓勵國民待在家而非外出工作。」

部分業主和政治人物關切，失業津貼是疫情復甦及防疫禁令放寬之際造成勞力短缺的原因；反對者則表示，幼兒照顧措施缺乏才是部分人難以返回職場的原因，且若聯邦失業津貼無法按原定計畫支付，恐怕會讓少數人在找新工作時沒有收入。

若與去年2月疫情導致全美大部分經濟停擺之前相比，目前仍較當時減少約740萬個就業機會；無黨派智庫「世紀基金會」(Century Foundation)表示，約有1480萬名勞工仰賴部分形式的失業津貼作為收入來源。

阿拉巴馬州、愛達荷州、印第安納州、內布拉斯加州、新罕布夏州、北達科他州、西維吉尼亞州和懷俄明州將提前在19日結束發放每周300元的額外津貼，前述州的共和黨州長盼藉此協助業主找到新員工；該基金會表示，約44萬名勞工將失去額外津貼。

阿拉斯加州、愛阿華州、密西西比州和密蘇里州已於兩周前停發此津貼，另14州則計畫夏末停發這項津貼，其中僅路易斯安納州是民主黨州長領導的州。

疫情 西維吉尼亞州 就業

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