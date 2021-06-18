川普前醫師又質疑拜登心智：快做認知測試證明適任總統

前白宮醫師傑克森（圖左）呼籲拜登接受認知測試，以證明他的心智適合當總統。（美聯社、路透）

曾任前總統川普白宮 醫師的共和黨聯邦眾議員傑克森(Ronny Jackson)表示，他正在眾院共和黨議員間傳閱一封信，呼籲拜登總統進行認知測試，以證明拜登心智適合擔任總統。

傑克森本周開始向同仁搜集此信函的連署，共有13名共和黨人跟著傑克森加入連署。

此新聞公開後，他在推特表示，他已致信拜登、拜登醫師歐康諾(Kevin O'Connor)和總統首席醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)。

傑克森17日接受國會山報(The Hill)訪問時指出：「從過去一年半以來發生的事情來看，拜登不知道情況、不知身處何處，他總是感到困惑。」

傑克森擔任過前總統歐巴馬與川普的白宮醫師，他從未治療或診斷過拜登，但他自從拜登參加總統選舉以來，便不斷攻擊拜登的認知能力。

傑克森去年10月參加川普競選活動時告訴記者，根據拜登競選活動中的種種失態，他深信拜登「沒有擔任我國三軍統帥和一國元首的心智與認知能力。」

傑克森的聲名在2018年起引人懷疑；他當時走上白宮講台宣布，即使川普吃垃圾食物，川普仍舊有「極佳的」(excellent)心臟健康，認知測驗獲得滿分30分，而且還比「過胖」的標準少一磅；他還稱川普有「超棒的基因，而這正是上帝的傑作。」

傑克森受訪時表示，川普為拜登立下進行認知測驗的先例，他認為拜登與其醫療團隊應該遵守這項慣例。

拜登去年11月20日滿78歲，今年更創紀錄成為美國史上最年長的總統，但他在白宮的行程十分密集；他上周展開上任後首趟國際行程，馬不停蹄會晤諸多領袖；他也在國殤日周末與第一夫人吉兒·拜登 (Jill Biden)在德拉瓦州騎單車，為吉兒慶生。

白宮官員5月表示，拜登計畫今年稍晚進行年度例行體檢，屆時將公開檢查結果。