川普批拜登教導學童批判種族理論 「讓全國集體自殺」

前總統川普18日投書媒體,指控拜登政府企圖灌輸學童「極端思想」與「分裂訊息」。(路透)

拜登 總統簽署「六月節」(Juneteenth)成為聯邦國定假日法案次日,前總統川普 18日投書媒體,指控拜登政府企圖灌輸學童「極端思想」與「分裂訊息」,並在投書中表示,教導批判種族理論如同「讓全國集體自殺的計畫」。

川普任內下令,聯邦政府機關不得提供任何與批判種族理論(critical race theory)有關的訓練,但這項命令在拜登上台後遭推翻;川普在投書中批評拜登推翻行政命令,並指白人特權(white privilege)等問題都只是「宣傳」。

批判種族理論是用來檢視制度化種族歧視的學理框架,但全美各地共和黨籍官員則設法阻止學校教導這套理論;川普投書「真清晰政治」(Real Clear Politics)網站,以「讓分裂及激進理論退出校園的計畫」(A Plan to Get Divisive & Radical Theories Out of Our Schools)為題寫道,教導批判種族理論如同「讓全國集體自殺的計畫」。

川普指出,各州議會應該通過立法,禁止納稅人繳納的稅金流入傳授批判種族理論的學區或職場;他表示,各州應自行成立「1776委員會」(1776 Commission),確保學童受到「愛國」、「支持美國 」的教育,而不是被洗腦認定美國是個邪惡國家。

「1776委員會」是川普任內成立的聯邦諮詢機構,旨在推動「愛國主義教育」,但拜登在1月20日就職典禮當天便予以解散。

川普在投書中寫道,拜登在競選總統期間曾經承諾,當選第一要務是讓美國團結,「不過,他身為總統,上台的最初幾個月來的第一要務,卻是只要有機會,就用種族跟性別來分裂國家。」

川普指出,如今全美各地校園並沒有協助年輕學子了解美國是史上最偉大、最包容且最慷慨的國家,「反而教他們美國的本質是邪惡的,人民心中充滿仇恨與惡毒。與金恩博士(Martin Luther King Jr.)所說的美麗夢想相差極遠的是,我們的孩子不應該用膚色接受評斷,應該以品格做為標準才對。」