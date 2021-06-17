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最高法院7比2 支持保留「可負擔健保法」

最高法院7比2 支持保留「可負擔健保法」

記者羅曉媛／華盛頓報導
最高法院17日以7比2的表決結果，駁回由共和黨「紅州」發起的推翻「可負擔健保法」(ACA，也稱歐記健保)的訴訟。(美聯社)
最高法院17日以7比2的表決結果，駁回由共和黨「紅州」發起的推翻「可負擔健保法」(ACA，也稱歐記健保)的訴訟。(美聯社)

最高法院17日以7比2的表決結果，駁回由共和黨「紅州」發起的推翻「可負擔健保法」(ACA，也稱歐記健保)的訴訟，並指這些州沒有合法立場對此提訴，意味著這項為成百上千萬基礎疾病者提供醫療保護的法案得以保存。

共和黨已先後在2012年和2015年提出類似挑戰，但均已失敗告終，這次也不例外；而此次裁定只有保守派大法官艾里托(Samuel Alito)和戈薩奇(Neil M Gorsuch)投了反對票，其餘七位大法官均支持保留可負擔健保法，其中也包括保守派大法官羅伯茲(John Roberts)、湯瑪斯(Clarence Thomas)，以及曾批評可負擔健保法的巴瑞特(Amy Coney Barrett)。

該訴訟是由德州領銜的18個紅州發起，焦點在於可負擔健保法對不買健保的罰款是否違憲；挑戰者稱，前總統川普在2017年稅改時取消了該罰款，而沒了罰款，可負擔健保法就失去了憲法立足點，要求裁定該法案無效，但最高法院表示，這些提出挑戰的州並沒有合法立場提出挑戰。

大法官布雷耶(Stephen Breyer)在代表多數意見的裁定書中寫道，「我們尚未討論到可負擔健保法的合法性(validity)問題，但德州等其他原告缺乏必要立場提出這項挑戰。」

可負擔健保法雖有爭議，但也因擴大對貧困群體的醫療補助，並讓低收入家庭得以買到更平價的私營健保，受到讚揚；衛生專家表示，可負擔健保法尤其為那些在疫情期間失去工作、進而失去醫保的群體提供了關鍵後備方案。

美國因新冠疫情遭受最嚴峻公衛危機，此時要求廢除可負擔健保也顯得不合時宜，相當於在疫情期間危及2000多萬美國人的健康保險，因此即便是早年反對可負擔健保法的共和黨國會議員，也對該訴訟「避嫌」、保持距離。

影片來源：YouTube ABC News

歐記健保 疫情 共和黨

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