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提問俄反對派人權 美記者怒嗆普亭：你在害怕什麼

編譯張君堯／綜合報導
俄羅斯總統普亭16日結束與美國總統拜登的會晤後，單獨出席記者會時意外遭美國廣播公司的新聞記者斯史考特針對俄羅斯反對派領袖納瓦尼的問題嚴厲質問，引發討論。（取材自推特）
俄羅斯總統普亭16日結束與美國總統拜登的會晤後，單獨出席記者會時意外遭美國廣播公司的新聞記者斯史考特針對俄羅斯反對派領袖納瓦尼的問題嚴厲質問，引發討論。（取材自推特）

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）16日結束與美國總統拜登（Joe Biden）的會晤後，單獨出席記者會時意外遭訪問記者「怒懟」，來自美國廣播公司（ABC News）的新聞記者斯史考特（Rachel Scott）針對俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的問題嚴厲質問普亭，引發討論。

史考特面對普亭時直言「你已死亡、被監禁或入獄的政治對手名單已經很長了，而你現在更已經阻止任何支持納瓦尼的人競選公職」，史考特說接著質問「所以我的問題是，總統先生，你在害怕什麼」。

面對提問，普亭回應稱納瓦尼創立的組織本質上是「極端分子」，並稱其造成「大規模騷亂並違反法律」。普亭隨後提到了「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）的抗議活動，並表示在佛洛伊德（George Floyd）去世後，美國出現了「混亂」和「破壞」，普亭表示俄羅斯對美國感到同情，也不希望此類示威活動發生在其境內。

不過史考特似乎不滿普亭迴避式的回答，直截了當地質問對方「你沒有回答我的問題」，並繼續說道「如果你所有的政治對手都死了，在監獄裡、被毒死了，這不就傳達出你不想要一場公平的政治鬥爭嗎」。

普亭隨後舉出今年1月6日美國國會大廈的暴動襲擊，暗示因暴亂被捕的叛亂分子與被監禁在俄羅斯的反對派之間存在「錯誤的等同性」。普亭指出「至於誰殺誰、把誰關進監獄，人們帶著政治訴求來到美國國會，他們面臨最高20年、甚至25年的監禁」，還補充說「他們被稱為『國內恐怖分子』，他們被指控犯有許多其他罪行」。

普亭 美國 俄羅斯

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