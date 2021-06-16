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臚列16網路戰禁區 拜登：普亭知道引戰必有後果

評論╱腳踏美中兩條船 普亭空前舒適

本報記者郭崇倫
拜登和普亭16日在瑞士日內瓦（Geneva）舉行峰會。美聯社
拜登和普亭16日在瑞士日內瓦（Geneva）舉行峰會。美聯社

拜登訪問歐洲的一系列峰會中，Ｇ７與北約峰會都達到拉攏盟友的成效，最後日內瓦的美俄峰會卻是透著詭異：美俄矛盾重重，雙方都不期待會有具體成果，但都不反對如期舉行。

一年來，美俄幾番緊張衝突，包括美國退出中程飛彈條約，雙方都宣布廢除開放天空條約，兩國實質進入新戰略競賽，美國抨擊普亭放縱特務海外殺人，要求管控網路攻擊、撤出烏克蘭領土、停止支持白俄羅斯獨裁政體、釋放反對派領導人納瓦尼，普亭則希望西方停止經濟制裁、北約停止東擴，減少對俄國的直接軍事壓力。

美俄看似緊張 演到為止

美俄看似緊張，其實都僅「演到為止」，在俄烏衝突中，美國一度擬派艦入黑海，卻又臨陣退出，俄羅斯也隨後宣布演習完成，大軍回撤；拜登政府雖然對俄國介入美國選舉予以制裁，也指控俄羅斯駭客勒贖殖民管線與肉品加工，但只說要將駭客問題列入峰會對話，沒說要取消峰會。

拜登表示「當俄羅斯政府從事有害活動時，美國將以強有力和有意義的方式回應」，甚至大家猜測，在峰會上，拜登會以民主、人權訓斥普亭。

俄國侵害人權 美沒反應

就在峰會前一周，俄國法院宣布反對派納瓦尼的政治團體「反腐敗基金會」為極端主義團體，基金會成員無法參加國會選舉，甚至可能被起訴。

這明顯是衝著拜登來的，可是美國沒有任何反應。普亭說過，美國對民主人權的批評是「虛偽的」，拜登批評他是劊子手，是在充「好萊塢硬漢」，這等於在向拜登叫牌，拜登如果真的在意俄羅斯的人權，應該取消峰會，可是仍然繼續行程，甚至擔心普亭不高興，峰會前不與烏克蘭總統澤倫斯基見面，另邀他七月到美國訪問，讓峰會舉行不要有波折。

普亭先說，他認為雙邊關係已惡化到最低點，不預期峰會取得任何實質性成果。既然如此，為何還要碰面？

拉俄國抗中國 拜登戰略

白宮國安顧問蘇利文解釋峰會確有必要：「直接從普亭這邊聽到，會是理解俄羅斯意圖與計畫，最有效方式」，這其實是空話，美俄間有太多的管道可以溝通，兩國領導人還有熱線，不需要老遠迢迢，到歐洲來會面。

白宮曾經發表聲明，表示兩位領導人將討論一系列問題，但沒有講明會有那些。既然之前許多問題雙方不能讓步，是否就只有談談氣候暖化、疫情合作等無關痛癢的議題呢？

其實拜登謀求與俄國改善關係，是因為有更大的戰略考慮，就是美中爭霸越來越升高，美國雖然想方設法試圖恢復主宰世界的超級大國地位，但實力已今非昔比，無法同時與中俄為敵，所以想把俄羅斯拉到美國這邊。

但是美俄之間又有傳統的對立，所以我們看到拜登政府，進兩步退一步，既要顯示願意在普世價值上對抗普亭，但是又期待在峰會中，能夠與普亭達成戰略諒解。

俄不疏遠中國 左右逢源

 

普亭一方面看準了拜登這個心理，所以敢向納瓦尼下手，同時另一方面也不願疏遠中國，普亭最近就提到與北京的合作「達到前所未有的程度」。事實上，俄國在美中間左右逢源，普亭處在一個非常舒適的戰略位置。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

拜登 普亭 美國

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