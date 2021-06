臚列16網路戰禁區 拜登：普亭知道引戰必有後果

美國總統拜登。路透

美國總統拜登 16日在瑞士日內瓦舉行記者會,談到與俄羅斯 總統普亭 (Vladimir Putin)剛剛結束的雙邊會談,他在會中向普亭列出16項包括能源、水在內的關鍵基礎設施,應被排除在網路攻擊之外,雙方均同意。

拜登說,美俄雙方同意派出專家就網路攻擊禁區達成共識,且跟進討論具體案例。

拜登並未詳列16項關鍵基礎設施實體。

拜登表示,他告訴普亭美國有強大的網路能力,也會應對接下來的網路攻擊;負責任的國家應在其國內對勒索軟體犯罪者採取行動。

此外,拜登談到人權問題,稱這是美國DNA,他會持續向俄國關切人權議題。這次峰會中,他向普亭關切俄羅斯反對派納瓦尼(Aleksey Navalny)的處境,也要求俄羅斯釋放被控間諜罪遭拘的兩名美國人惠倫(Paul Whelan)和里德(Trevor Reed)。

至於身陷囹圄的納瓦尼,拜登說,若納瓦尼逝世,將給俄羅斯帶來毀滅性後果。

「整場會議非常正面」,拜登說,他們談到很多議題,拜登表達不同意之處,普亭表達他的,沒有任何突兀的舉動。

「普亭現在最不想要的就是一場新冷戰」,拜登表示,他不是為對抗俄羅斯,而是從美國民眾角度出發;美俄關係無關信任,而是自身利益,以及確認自身利益;至於俄羅斯接下來怎麼做,就靜觀其變。

拜登引用諺語「證據就在布丁裡(The proof of the pudding is in the eating it. 指親身體驗後才知道)」,他認為接下來三到六個月內,可以看出今天大家同意坐下來解決的事情是否有進展。

這場雙邊會談原本預計4到5個小時,CNN統計只進行3小時;兩人會後分別接受媒體訪問,拜登舉行約半小時記者會後,前往機場搭總統專機返美,拜登說,此次出訪完成很多事。

影片來源:世界新聞網 一洲焦點