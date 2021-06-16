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美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光

「拜普會」首節會議結束 次節會議納入更多幕僚

「拜普會」首節會議結束 次節會議納入更多幕僚

中央社日內瓦16日綜合外電報導
拜登和普亭16日在瑞士日內瓦（Geneva）舉行峰會。(美聯社)
拜登和普亭16日在瑞士日內瓦（Geneva）舉行峰會。(美聯社)

俄羅斯總統普亭美國總統拜登今天在瑞士日內瓦（Geneva）舉行峰會。克里姆林宮發言人表示，兩人正在進行第2節會談。

路透社報導，這是拜登（Joe Biden）執掌白宮後，首度與普亭（Vladimir Putin）舉行峰會。

塔斯社（TASS）稍早引述克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）指出，第一節會談進行約兩小時後結束。

會談恢復時，3月被召回俄羅斯的莫斯科駐美國大使安托諾夫（Anatoly Antonov）是現場代表之一。

根據「華盛頓郵報」（Washington Post），拜登與普亭今天先在美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）和俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）陪同下會談，現場還有兩名翻譯。

普亭與拜登結束會議之後離開，前去舉辦新聞發布會。(美聯社)
普亭與拜登結束會議之後離開，前去舉辦新聞發布會。(美聯社)

下午計畫進行的兩節會議，則讓額外的幕僚和翻譯參與。美方與會者計有布林肯、國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、主管政治事務國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）、美國駐俄大使蘇利文（John Sullivan），以及國安會俄國專家葛林（Eric Green）與卡羅迪斯（Stergos Kaloudis）。

俄方代表則包括拉夫羅夫、普亭外交政策顧問鄂夏柯夫（Yury Ushakov）、副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）、俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）、安托諾夫、培斯科夫，以及克宮的烏克蘭和敘利亞特使。

預計整場峰會將持續4至5小時。

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