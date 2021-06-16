參議院表決通過6月19日六月節為聯邦國定假日

13日在賓州約翰鎮(Johnstown)，民眾在舉行「六月節國家獨立日」慶祝活動。(美聯社)

參議院15日表決通過將6月19日訂為聯邦假日「六月節國家獨立日」(Juneteenth National Independence Day)，紀念美國終止奴隸制度的歷史里程碑。接下來法案如果在眾議院過關，就可送交白宮，等候拜登總統簽署後生效成為聯邦法律。

1865年6月19日，聯邦將軍葛蘭傑(Gordon Granger)在德州 蓋文斯頓(Galveston)宣布，為遵守林肯總統1863年的解放奴隸宣言(Emancipation Proclamation)，蓄奴制度從此畫下句點。

相隔百餘年後，六月節(Juneteenth)在1980年成為德州州立假日，接下來數十年間，全美各州除了南達科他州之外，都為六月節訂定正式紀念活動，不過僅有極少數州通過立法，將六月節列為帶薪假日(paid holiday)。

明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)2020年5月遭白人警察膝蓋壓頸致死後，全美各地爆發「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)大規模抗議。2020年11月的大選，前總統川普連任失利，民主黨 入主白宮，也拿下參眾兩院多數，推動六月節成為第12個聯邦國定假日的籌備工作，在國會獲得重大進展。

挺川派共和黨威斯康辛州聯邦參議員 強生(Ron Johnson)2020年間曾擋下六月節法案，理由是讓聯邦機關人員多一天放假，將導致納稅人稅金損失數億元。本周稍早，強生不再反對六月節法案，為法案在參院過關開啟大門。

強生發表聲明指出，雖然大力支持慶祝解放奴隸，卻反對讓六月節成為聯邦假日，因為代價昂貴，而且立法過程中缺乏辯論。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，民主黨籍麻州聯邦參議員馬基(Ed Markey)、共和黨德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)、民主黨籍德州聯邦眾議員希拉‧傑克森‧李(Sheila Jackson Lee)等，都是在國會為六月節法案催生的重要推手。