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拜登會晤普亭「難成大事」白宮打預防針

編譯潘勛／綜合15日電
拜登總統抵達日內瓦，16日將與俄羅斯總統普亭舉行高峰會。(美聯社)
拜登總統抵達日內瓦，16日將與俄羅斯總統普亭舉行高峰會。(美聯社)

在七大工業國集團(G7)高峰會及北約(NATO)高峰會獲盟邦支持下，拜登總統抵達日內瓦，準備16日與俄羅斯總統普亭舉行高峰會，兩位元首及幕僚將舉行半天的密室會談；鑒於美國對俄國近來行為多所表示不滿，白宮開始打預防針，降低外界對美俄峰會的期待。

美聯社報導，拜登歐洲行一周下來，彰顯自己就任總統的外交政策，與志同道合的盟國強化關係，以便與對手如俄、中兩國打交道；不管在G7、北約及美國、歐盟高峰會上，都可看到各國領袖笑容可掬地碰肘、拍團體照，另密切磋商。拜登另取得一系列聯合公報，對俄、中表示關切，15日在歐盟還主持會議，就美、歐飛機銷售長久以來的爭執達成突破，緩解此一關係緊張。

拜登總統抵達日內瓦，16日將與俄羅斯總統普亭舉行高峰會。(美聯社)
拜登總統抵達日內瓦，16日將與俄羅斯總統普亭舉行高峰會。(美聯社)

拜登一抵達日內瓦便表示，自己對美俄峰會已準備就緒。美國及歐盟均表示，兩造面對老對手的俄國，將團結在講原則的方法，「準備對俄方三番屢次的負面行為、傷人舉動，祭出斷然因應」。

據匿名官員表示，拜登只希望就小地方與普亭達成協議，包括兩國大使均返回駐在國；兩造議程的要點還有其他外交事宜，包括以牙還牙驅逐外交官，關閉對方領事館等。

拜登另打算就美、俄的軍火管制達成新的進展；兩國1月同意，現有的協定再延長五年。

但就美國遭遇駭客多次網攻方面，拜登應詢問答是否能與普亭達成諒解，回應說就當前而言，無法打包票。

國家廣播公司(NBC)報導，國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示，不認為峰會能有重大成果。美國抱怨俄國的事項既多且長，包括最近重大基礎設施遭勒贖軟體攻擊、俄國干涉美國選舉，以及普亭鎮壓政治對手等；但就解決這些問題，美方的期望值很低。

拜登已表明，自己外交政策的重心在中國而非俄國，希望能與俄方達成「穩定、可預測」的關係；專家表示，普亭的算盤跟拜登可不相同，也沒多大誘因改變自己執政20多年來，對付的第五位美國總統之方式。

拜登 美國 普亭

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