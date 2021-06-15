Delta變種 CDC列「需關注變種病毒」 未來3周將成主流

CDC已把Delta變種病毒列為追蹤的「關注變種」病毒，傳染力高，但打了疫苗仍可抵抗。圖為加州洛杉磯的檢測站。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)宣布，最先在印度發現的Delta變種病毒 被列為「需關注變種病毒」(a variant of concern)，這表示其具高傳播性、嚴重性，或降低疫苗 或療方的效力；目前此變種病毒在美國 新增病例佔近10%，專家警告，未接種疫苗者染疫風險高，現為他們最危險的階段。

阻疫情反撲 2-3周盡快接種

追蹤變種病毒的「史克利普轉譯科學研究所」(Scripps Translational Science Institute)所長托波爾(Eric Topol)表示，「Delta病毒新增的病例每七至十天就翻倍，這表示這種病毒三周後就會成為主流病毒。」托波爾說：「此事說明，我們剩下二至三周全力接種，阻止疫情反咬。」

CDC14日的聲明指出，改變Delta變種病毒類別，是因為有越來越多證據顯示，該病毒比在英國發現的Alpha變種病毒和其他變種病毒更容易擴散，並導致更嚴重的病情；此前Delta病毒被列為「需留意變種病毒」。

世界衛生組織(WHO)5月10日便將Delta列為「需關注變種病毒」。

美國近月新增病例漸減，但疫苗接種速度減緩與Delta變種病毒的顧慮仍揮之不去；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)上周呼籲民眾盡快接種疫苗抗疫，並指出Delta變種病毒在國內傳播速度逼近英國，Delta現已成英國主要變種病毒。

最難纏病毒 打兩劑更能對抗

目前Alpha病毒仍為美國主要流行的病毒株，CDC15日表示，Delta變種病毒在美國新增病例中佔近10%。

托波爾表示：「Delta是至今最難纏的變種病毒，因為它有比Alpha強60%的傳染力，並成為超級傳播病毒株。」好消息是，接種完兩劑疫苗似乎更能對抗Delta病毒。

「刺胳針」(The Lancet)醫學期刊一篇研究指出，接種單劑疫苗者保護力不足，但接種完兩劑後，輝瑞疫苗對Delta病毒有79%保護力，對Alpha病毒則有92%效力。

Delta變種病毒更容易在人之間傳播，因此該病毒的染疫佔比攀升只是時間問題，專家表示未接種疫苗者染疫風險高；病毒學家波蘭德(Gregory Poland)指出：「這是未接種者在疫情期間最危險的階段。」