高度關切北京威脅台灣 準亞太助卿重申台灣關係法

美國國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿被提名人康達（Daniel Kritenbrink，圖）15日表示，高度關切北京對台灣威脅增長，若他獲得提名，將持續表明履行台灣關係法義務的決心，確保台灣有可信的自我防衛能力。Getty Images

美國 國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿被提名人康達（Daniel Kritenbrink）15日表示，高度關切北京 對台灣威脅增長，若他獲得提名，將持續表明履行台灣關係法 義務的決心，確保台灣有可信的自我防衛能力；康達也提到，有責任在各領域與台灣進一步深化堅實關係。

康達表示，對持續實現兩岸穩定充滿信心，這也是美國多年來獲益之處；「我們高度關切台灣面臨侵略、騷擾與脅迫的狀況正在增加，若獲得提名，我將持續表明落實台灣關係法的決心。」

康達受邀出席聯邦參議院外交委員會的任命聽證會，外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）和首席議員芮胥（James Risch）均提到與中國競爭，與北京對台野心問題。

對於國會剛剛通過與中國的戰略競爭法案，康達表示支持，他說，美國國會提供外交官員的工具和資源越多，越有機會在與中國的長期競爭中獲勝，他承諾善用資源爭取勝利。

問到北京施壓台灣以挑戰美國政府，華府要如何發出有效信號，康達說，他認為展現實力、清晰和威嚇力量是關鍵，這很清楚的是美國承諾，一項堅若磐石的承諾，以履行在台灣關係法所規定對台灣的義務，提供台灣自我防衛能力。

康達表示，若他順利出任，將努力履行相關義務，進一步支持與台灣的非正式關係，並稱台灣是美國民主夥伴、最重要的夥伴。

梅南德茲追問康達是否支持調整戰略模糊，朝向清晰。

康達說，長久以來基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一個中國政策，確保數十年來的兩岸穩定與台灣安全，確實地維持現狀；安全是動態的，隨著北京提升對台侵略和霸凌行為，美國的反應也當校準，他對現存政策架構有信心，這是台灣關係法所提供的政策工具以落實美國義務。

康達表示，北京已經言明其目標是統一台灣，若他出任亞太助卿，將致力落實台灣關係法的義務與責任，美國有足夠工具做到此事，包括美國國會對台灣的支持、自2009年以來高達3000億美元的軍售，現在他認為應在各領域進一步發展與台灣的堅實關係。

康達表示，台灣是美國前十大貿易夥伴，美台有包括文化在內重要關係，台灣在全球公衛扮演重要角色，因此美國應支持台灣拓展國際空間，確保在不以主權國家為加入條件的國際組織，台灣能全面參與。

有關新疆，康達說，正在進行的種族滅絕令人震驚，估計有超過100萬名維吾爾族人遭拘留、被關進再教育營、被迫提供勞動力以及其他種種指控；包括G7、日韓和四方安全對話（Quad）夥伴都出言反對，美國對此實施一系列制裁，他也將持續追究施暴者責任。

康達表示，要對抗中國脅迫、腐敗、缺乏透明度的「一帶一路」倡議，美國需要有替代方案；G7公報也提及此事，這表示美國與世界各地民主夥伴意見一致。