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20多年來首次 白宮揭曉全國戰略 打擊國內恐怖主義

記者羅曉媛／華盛頓報導
白宮15日揭曉打擊國內恐怖主義的全國性戰略，為20多年來首次。圖為司法部長加蘭德。(美聯社)
白宮15日揭曉打擊國內恐怖主義的全國性戰略，為20多年來首次。圖為司法部長加蘭德。(美聯社)

白宮15日揭曉打擊國內恐怖主義(domestic terrorism)的全國性戰略，為20多年來首次，往屆政府幾乎都只是專注打擊伊斯蘭恐怖主義威脅(Islamist threat)。

許多恐怖主義專家指該戰略姍姍來遲，極右暴力極端主義在過去15年多來，帶來最致命、最活躍的國內威脅，然而聯邦政府的各項資源仍停留在打擊外國恐怖主義，尤其在今年1月的國會暴亂之後，凸顯極右暴力極端主義抬頭。

拜登政府的32頁全國戰略包括協調各政府部門的執法與預防工作，呼籲給司法部和聯邦調查局提供資金，用於聘請分析師、調查人員和檢察官，加強聯邦政府與州、地方機構及科技公司的信息共享，並應對引起國內恐怖主義的各項因素，例如系統性種族歧視等。

「我們不能忽視這一威脅，或期望它自行消失。」拜登在戰略書開頭寫道，「預防國內恐怖主義，並減少煽動因子需要聯邦政府乃至更廣範圍的多層面響應。」

該戰略也源起今年3月由情報社區整理的一份評估報告，其中表示白人至上主義者(white supremacists)和民兵團體(militia groups)是最大的國內恐怖威脅，並指國內暴力極端主義對美國造成的威脅升高，是受針對少數族裔社區和政府的偏見所煽動，而且獨自行事、或小團體組織會比機構更容易採取攻擊行動。

白宮在戰略中表示，應留出一定的預算，用於提升面向執法部門的國土安全資金(funding)和補助金(grant)；呼籲美國情報社區更多的聚焦「開源」信息，擴大政府與科技公司的信息共享。

國會山莊報引述白宮官員說法指，科技公司對其平台瞭如指掌，但政府是在各個平台留意這些暴力威脅的信息，看到線上招募、激進化與現實世界暴力之間的關係，有助在政府和科技公司溝通階段就闡明這些威脅。

白宮 聯邦政府 拜登

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