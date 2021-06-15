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美歐團結對抗中國威脅 空巴波音補貼爭議停火5年

中央社布魯塞爾15日綜合外電報導
歐盟與美國的空巴-波音補貼爭執長達17年，美國總統拜登與歐盟15日同意停火，轉而聚焦崛起中的中國。圖為波音空中巴士。(美聯社)
歐盟與美國的空巴-波音補貼爭執長達17年，美國總統拜登與歐盟15日同意停火，轉而聚焦崛起中的中國。圖為波音空中巴士。(美聯社)

美國總統拜登與歐洲聯盟（EU）今天同意就長達17年的空中巴士（Airbus）-波音公司（Boeing）補貼爭執達成停火，試圖把美歐爭執擺一邊，轉而聚焦崛起中的中國。

拜登（Joe Biden）今天在布魯塞爾與歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會（EU Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）會面時，正式敲定由歐美官員馬拉松式協商後達成的停火。

范德賴恩表示，這次峰會為這場長年爭端「實現」了「突破」。她說：「這真的為我們的關係開啟新篇章，因為我們就飛機（補貼）問題，從訴訟轉向合作。」

拜登與范德賴恩3月已暫停空巴-波音補貼爭執所衍生的報復性關稅。這些懲罰措施針對的產品包括歐洲的乳酪、葡萄酒和美國菸等。

歐盟表示，這次停火將以5年為期，讓美歐雙方在考量中國航空產業能力增強的因素時，有時間解決彼此爭議。

戴琪：我們終於團結起來對抗共同威脅

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）也參與了本次峰會。她說：「我們終於團結起來對抗共同威脅，而非與最親近的盟友之一對戰。」

「我們將把這個模式當成基礎，以因應中國和非市場經濟競爭所構成的其他挑戰。」

拜登預計在歐盟總部停留2小時。此前他剛參與完北大西洋公約組織（NATO）峰會，明天又將前往瑞士日內瓦與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會談。

預料這次美歐峰會將明確揮別美國前總統川普（Donald Trump）執政下動盪的4年。

歐洲方面也試圖消除一系列貿易爭執，藉此確立歐美關係進入更友善的階段，並聯手因應其他問題，包括對大型科技企業設限、共同面對俄羅斯等。

但歐美仍有一項爭執尚未解決，那就是川普2018年對歐洲和其他親近夥伴所祭出的25%鋼品關稅和10%鋁製品關稅。

歐盟為此對價值28億歐元的美國商品祭出反制關稅，包括波旁威士忌、牛仔褲、哈雷機車等產品都入列。

美國外交官員一直不願為這項爭議設定明確截止日期。在拜登的重要選區，鋼品關稅頗受歡迎。

另外，在法國率領數個歐盟國家對谷歌（Google）、臉書（Facebook）等企業課徵特別稅費後，川普也跟歐盟為了大型科技公司平台課稅問題起爭執。

當時華府祭出一波關稅來反制，但拜登已予以凍結。目前雙方正等著就如何向科技巨擘課稅達成一項全球協議。

拜登 美國 歐盟

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