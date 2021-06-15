石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒

中國科學院武漢病毒研究所專家石正麗。(Getty Images)

新冠肺炎疫情持續，中國中科院武漢病毒研究所 最近又被質疑外洩病毒。武漢病毒研究所研究員石正麗 接受《紐約時報 》採訪時再次否定實驗室洩漏的說法，強調「我肯定我沒有做錯任何事，因此我無畏無懼」 。

香港01引述紐約時報報導，對於被指新冠病毒來自其實驗室，石正麗表達了憤怒說道：「我怎麼能為一件沒有證據的事情提供證據？」其後，她又用簡訊回覆說：「我不明白為甚麼世界會這樣，不斷地向一個無辜的科學家潑髒水。」

石正麗透過電郵受訪指，懷疑病毒來自其實驗室是毫無根據的，並斬釘截鐵否認武漢病毒研究所在疫情爆發前握有新型冠狀病毒來源的說法。

據報導，石正麗近年開始基因改造蝙蝠冠狀病毒，以利研究病毒傳染並在人體細胞複製的能力，受到外界關注。石正麗指她的實驗與所謂「功能增益」（gain of function）研究不同，因為她的實驗目的不是讓病毒更危險，而是為了解病毒如何跨物種傳播。

此外，石正麗的一部分蝙蝠病毒實驗在生物安全第二等級（BSL-2）實驗室進行，外界懷疑危險的病原體可能從較不安全的實驗環境外洩。她回應稱，中國境內蝙蝠病毒可在生物安全第二等級實驗室研究，因為沒有證據顯示這類病毒曾直接感染人類。報導稱這項看法獲其他部分科學家支持。

近期有媒體援引美國情報消息指稱2019年11月武漢病毒研究所3名研究人員出現類似感冒症狀而就醫，石正麗就此駁斥：「武漢病毒研究所沒有遇過這些病例。如果可能的話，你們能提供這3人的姓名以利我們查核嗎？」