暗查民主黨議員 川普任命的司法部高官辭職

前總統川普政府的官員秘密取得民主黨議員與記者通聯紀錄的消息曝光後，川普任命的助理司法部長德梅斯表示將在下周末前離職。(Getty Images)

前總統川普政府的官員秘密取得民主黨 議員與記者通聯紀錄的消息曝光後，川普任命的助理司法部 長德梅斯(John Demers)表示將在下周末前離職；司法部長加蘭德(Merrick Garland)14日宣布，司法部將修改取得議員通聯紀錄的政策，矢言追究讓政治干預職責的官員。

德梅斯目前是資深國安官員，也是少數前朝留任於拜登 政府中的政府官員。

德梅斯自2018年2月起負責司法部的國安部門事務，該部門在每一項如今被揭露的調查中扮演要角，他可能涉及爭議事務的消息曝光後，便離開原單位；消息人士透露，德梅斯將於6月底離職。

德梅斯離任後，紐約東區代理聯邦檢察官萊斯科(Mark Lesko)將暫代其職，直到參院通過拜登總統欽點的歐爾森(Matthew Olsen)人事任命案。

歐爾森曾為國家反恐中心(National Counterterrorism Center)主任，以及國家安全局(National Security Agency)總顧問，現職為優步(Uber)官員；歐爾森的人事聽證會進行期間，目前仍由德梅斯任原職。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)14日宣布，司法部將修改取得議員通聯紀錄的政策，矢言追究讓政治干預職責的官員。(路透)

前政府官員強迫蘋果(Apple)提供兩名眾院情報委員會的民主黨議員的手機紀錄消息曝光後，迫使拜登政府官員介入與前朝官員的紛擾，這也是他們極力避免的事情。

民主黨眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)14日與加蘭德聯繫後表示，「很有信心，加蘭德會從上到下調查司法部在前政府內政治化且須矯正的措施」。

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)抨擊民主黨傳喚前司法部長巴維理(William Barr)和塞辛斯(Jeff Sessions)作證的做法，形容這項調查受到政治驅使；麥康諾也護航巴維理，形容民主黨此舉「正在創造獵巫行動」，「眾院不需要以黨派區分的馬戲團」。

加蘭德14日在聲明中表示，已指示司法部副部長摩納可(Lisa Monaco)評估並強化司法部既有取得立法機構資料的政策與程序，並已著手揭發值得關注的高層級爭議事宜。

加蘭德強調，「受到政治等不恰當影響的各項考量，不該干預調查或檢察決定」。