普亭諷美國：衝國會暴徒「受政治迫害」

俄羅斯總統普亭11日在莫斯科接受美國NBC訪問，諸多對美國反諷式評論。這項訪問在拜登與普亭將於16日會面前播出。(路透)

美俄峰會16日將登場，俄羅斯總統普亭 14日接受國家廣播公司(NBC)訪問時，刻意展現俄式話術，指出衝撞美國 國會的暴徒「因政治意見遭迫害。」

拜登 總統預計將在日內瓦會談中，提出普亭對付政治異議者的種種，尤其是關押反對黨領袖納瓦尼並以「極端組織」為由，關閉反對黨的所有組織，不准主辦任何活動。

普亭告訴美國觀眾，「你們把這一切當作異議，把俄國形容成不容異議的國度，我們的看法完全相反。」他拿美國依法處理元月6日衝撞國會的示威群眾，反諷美國。

普亭說：「你們知道嗎？450人因為進入國會被逮捕…他們來到國會，因為他們有政治要求。」

否認暗殺異議者「沒有這習慣」

納瓦尼元月被逮捕引發的示威，大致和平進行，沒人衝進政府大樓，也沒有造成重大財物損失，這點和華府的國會暴亂大異其趣。

有分析指出，對於中俄聯手，美國感到擔憂。圖為中國國家主席習近平與俄國總統普亭兩人在2019年11月金磚四國會上見面。(美聯社)

普亭也否認俄國政府試圖用神經毒劑毒死納瓦尼，他說：「我們沒有這種習慣，用這種方法暗殺人的習慣。」

他反問，「你們(美國政府)是不是下令暗殺走進國會大樓的那個女人，結果她被警察擊斃？」他指的是支持川普的艾施莉‧巴比特(Ashli Babbitt)，想從窗戶爬進國會大樓時，遭國會警察開槍擊斃。

拜登14日在布魯塞爾北約峰會後，拒絕回答記者問他，如何評價與普亭峰會的成敗；他說：「沒人會在世界媒體前」嶄露協商技巧。

不過，拜登把普亭描述為「聰明，難纏，可敬的敵人」，即使和普亭當面達成某些協議，他也會保持警惕，因為他得「先確認、再信任」普亭。

駁斥網路攻擊美「證據在哪裡」

拜登警告普亭，再繼續玩網路攻擊美國之類的把戲，美國一定回敬。

普亭在NBC專訪中，駁斥網路攻擊美國的「無稽之談」：「證據何在？證明何在？越來越像是鬧劇。我們被指控的可多了，干預選舉啦，網路攻擊啦，等等，沒有一次，一次都沒有，他們拿得出任何證據或證明，都是毫無根據的指控。」

拜登曾當著普亭的面，說普亭是「沒有靈魂」的狠心殺手，普亭不買美國記者的帳，故意撇開這個會讓峰會開不下去的敏感話題，說「我不記得我們的對話，有這麼一段。」