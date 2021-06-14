會晤普亭畫紅線 拜登：若俄依然故我則美將回應

圖為2011年3月10日，時任美國副總統的拜登（左）在莫斯科與時任俄國總理的普亭會面。美聯社

總統拜登 剛結束在比利時布魯塞爾參加北約（NATO）的峰會，於當地時間14日晚間9時許舉行記者會，他談到「中國與俄羅斯 雙雙試圖在跨大西洋團結中挑起爭端，惡意的網路行動正在增加。」拜登警告，若俄羅斯持續有害行動，美國 將有所回應。

「我不尋求與俄羅斯發生衝突，但若俄羅斯持續有害行動，美國將會有所回應。」拜登表示，「若俄羅斯反對派人士納瓦尼（Aleksey Navalny）身亡，美國將視此為俄羅斯無意遵守基本人權的又一跡象，這將會是一個悲劇，在我看來，這不僅傷害俄羅斯與其他國家的關係，也會傷害和我的關係。」

拜登16日將會晤俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），不過這場峰會開場前氣氛就不怎麼友善，普亭接受媒體專訪說，美俄關係正處於近年最低點，並說拜登是職業政客，和前總統川普截然不同。

拜登形容普亭聰明、剛強，拜登說他會清楚畫定紅線，拜登表示，「我會清楚告訴普亭我們可以合作的領域在哪裡，若他選擇不合作，並持續過去在網路和其他領域的行動，那我們就會回應，以牙還牙（respond in kind）。」

被問到納瓦尼若在獄中死亡或被殺害，對美俄關係的影響；拜登說，那將會是一個悲劇，不僅傷害俄羅斯與其他世界關係，也會傷害美俄關係。

拜登在記者會表示，他支持烏克蘭領土和主權完整，不過對於烏克蘭爭取加入北約，他說，烏克蘭有內部貪腐問題待克服，需要符合條件才能加入。

相較於川普威脅盟國提高軍費，否則退出北約；拜登在北約峰會表示，美國支持「集體防禦」的北約組織公約第5條，美國的這項承諾堅若磐石、屹立不搖；拜登說，他清楚表明美國回來了。

拜登2月19日透過視訊在慕尼黑安全會議發表演說時就提到：「『攻擊其中一個，就是攻擊所有人』，這是我們屹立不搖的誓言。」