北約峰會 美力主共抗中俄挑戰

美國總統拜登（右）14日在布魯塞爾參加北約峰會，與北約成員國土耳其總統厄多安（中）碰拳打招呼。美聯社

美國 總統拜登 14日在比利時布魯塞爾參加北約組織峰會，他警告北約其他29個會員國，表示北約必須因應中國 和俄羅斯帶來的新挑戰，美國也會持續堅守與北約會員國的「神聖盟約」。另外，路透報導，北約峰會公報將首度點名中國，稱北京對北約構成「系統性」挑戰。

拜登在北約總部說，北約對美國安全具有非常關鍵的重要性。法新社指出，拜登此行重點之一就是重新強化美國和北約的關係，前總統川普任內不斷批評北約，讓北約國家開始質疑美國的安全承諾。此外，北約也必須因應俄國和中國的新戰略挑戰，以及從阿富汗撤軍問題。

拜登和北約秘書長史托騰柏格會面時說，「我想過去幾年大家都已逐漸了解，我們面臨新挑戰。俄羅斯的舉動不符合我們的期望，中國也是」。

拜登也重申北約會員國彼此協防的義務，並稱這是美國將信守的「神聖盟約」。

北約將在這次峰會發表宣言，強調對阿富汗撤軍問題、中國的挑戰和網路攻擊等採取共同立場。

路透報導，外交人士透露，北約峰會會後公報雖不會稱呼中國是敵手，但仍會表明對中國的疑慮，並指北京對大西洋安全構成「系統性」挑戰，原因包括中國與俄羅斯聯合軍演、發動網路攻擊、增強海軍兵力、迅速擴展核武軍備和軍力現代化不透明。

路透說，預計會後公報將表示：「中國的明確野心和獨斷行為，對於以規則為基礎的國際秩序和北約安全相關區域構成系統性挑戰。」

北約傳統上聚焦於俄羅斯，峰會公報點名中國將是首次。

美國白宮表示，30個會員國將同意修改引領北約的「戰略概念」，以「因應不斷變化的戰略環境，其中包括俄羅斯的侵略政策和行動；中國對我們的集體安全、繁榮和價值觀構成的挑戰；以及恐怖主義、網絡威脅和氣候變遷等跨國威脅」。新的戰略概念將在明年的北約峰會通過。

北約秘書長史托騰柏格表示，與中國的新冷戰並不存在，但西方盟邦必須因應北京崛起所帶來的挑戰。

他說：「我們不會落入新的冷戰，中國並非我們的對手和敵人。但作為聯盟，我們必須一起因應中國崛起對我方安全的挑戰。中國距離我們愈來愈近。我們在網路空間、在非洲都看見中國，但我們也看見中國大力投資我們自身的關鍵基礎建設。」

他表示，「我們知道中國與我方價值不同，我們必須以聯盟方式共同回應。」他說，北約峰會最終聲明將強化北約對北京的新戰略。

史托騰柏格13日接受加拿大廣播公司專訪時曾表示，北約應制定更有力的政策，來對付日益占主導地位的中國。