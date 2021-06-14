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拜登強調北約對美至關重要 指中國成為新挑戰

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拜登強調北約對美至關重要 指中國成為新挑戰

中央社布魯塞爾14日專電
美國總統拜登今天出席北大西洋公約組織領袖峰會。美聯社
美國總統拜登今天出席北大西洋公約組織領袖峰會。美聯社

美國總統拜登今天出席北大西洋公約組織領袖峰會，相較前任總統川普批評北約，他則是修補關係強調北約對美國至關重要，另指中國已成為新挑戰。

拜登（Joe Biden）昨天結束在英國舉行的七大工業國集團（G7）領導人峰會後轉抵比利時首都布魯塞爾，今天及明天分別出席北約組織（NATO）及歐盟美國（EU-US）峰會，並將在G7峰會聯合盟友抗中的期待帶到北約。

今天他在峰會前與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會談，史托騰柏格表示，北約成員國團結很重要，這也對美國有利，此時拜登則接話表示北約對美國不可或缺。相較過去4年川普批評北約已過時，拜登則是送暖修補關係。

拜登表示，強大的北約對美國至關重要，過去數年人們越來越知道正面臨新的挑戰，這包括俄羅斯以及中國。

而今天拜登也在會談時重申對北約共同防禦條款的承諾，他強調條款是一項神聖的義務，「我想讓整個歐洲都知道，美國在這裡」。

根據北約共同防禦條款，當盟友遭軍事攻擊時，美國將會採取行動。川普2017年5月底出席北約峰會時，不提這項承諾，而是專注要求各國支付分攤北約經費，後來川普返美後才表示會遵守承諾。

美國 拜登 川普

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路透：北約峰會公報將首度指中國構成系統性挑戰

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