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G7富國捐10億劑疫苗 提疫情溯源 點名中國

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G7富國捐10億劑疫苗 提疫情溯源 點名中國

編譯李京倫／綜合報導
在英國康瓦爾郡舉行的七大工業國（G7）峰會13日閉幕。圖為12日峰會上的英國首相強生（左）與美國總統拜登（右）。（美聯社）
在英國康瓦爾郡舉行的七大工業國（G7）峰會13日閉幕。圖為12日峰會上的英國首相強生（左）與美國總統拜登（右）。（美聯社）

路透報導，七大工業國集團（G7）13日發表峰會公報，G7領袖呼籲世界衛生組織（WHO）進行透明且以科學為基礎的新冠疫情起源調查，調查地點包括中國。G7並承諾明年底前向窮國提供10億劑新冠疫苗

公報寫道：「我們呼籲世衛組織進行第二階段新冠疫源調查，這項研究及時、透明、由專家主導並以科學為基礎，調查地點如專家報告建議的包括中國。」

世衛組織3月發布報告說，新冠病毒源頭「極不可能」是從實驗室外洩。不過，世衛組織秘書長譚德塞12日開記者會時強調，有必要進行第二階段疫源調查。

此外，公報中說，G7領袖承諾在明年底前向窮國提供10億劑新冠疫苗，並將與民間部門、20國集團（G20）和其他國家合作，在未來數月增加提供的疫苗量。

譚德塞讚揚G7提供疫苗，但表示這樣還不夠，要真正終結疫情，必須在2022年中前，讓全球至少7成人口打疫苗，總共需要110億劑。他說：「我們需要更多疫苗，還需要疫苗更快送達。」

BBC報導，英國外相拉布回應譚德塞說，「我們當然想要更快」，但G7提出在一年半內達成目標已是「重大突破」。

英國前首相布朗13日接受天空新聞訪問時批評，G7峰會沒能捐贈110億劑疫苗，是「錯失良機」，這個缺失會「讓這些世上最富有的國家持續煩惱」，因為全球人口若未透過疫苗接種達到群體免疫，新的變種病毒就可能不斷出現。

布朗說：「當我們需要110億劑疫苗時，我們只得到10億劑，這場峰會在歷史上會是不可原諒的道德墮落，坐在會議桌旁的最富有國家領袖明明有權力可以做事。會有數以百萬計的人沒疫苗可打，數以千計的人死去。」

此外，G7領袖12日簽署卡比斯灣宣言，承諾「動用所有資源避免全球傳染病大流行再度發生」，並要求在下一次疫情大流行時，把開發及核准疫苗所需時間縮短到100天內。

雪梨晨鋒報報導，要達成這個目標，需更加仰賴輝瑞、莫德納疫苗使用的「信使核糖核酸」（mRNA）技術。輝瑞、賽諾菲、拜耳、羅氏、嬌生、葛蘭素史克和阿斯特捷利康等大藥廠，都贊成100天目標。

美國總統拜登10日與英國首相強生舉行雙邊會談後發布聯合聲明，支持世衛組織對包含中國在內的疫情起源展開下一階段調查。歐洲理事會主席米歇爾及歐盟執委會主席范德賴恩10日被問到歐盟是否支持進一步調查疫源，都回應了解病毒起源至關重要。

疫苗 G7 世衛

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