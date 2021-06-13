日媒：G7領袖支持WHO進一步調查新冠疫情源頭

G7領袖12日開會。（美聯社）

日本時事通信社報導，七大工業國集團（G7 ）峰會領袖12日開會時，要求世界衛生組織（WHO）進一步調查新冠疫情 起源。日本政府透露，日本首相菅義偉支持這個要求。

這場會議與會者除了G7領袖之外，還有南韓、印度等四個受邀國家領袖和世衛 組織秘書長譚德塞。

世衛組織3月發布報告說，新冠病毒源頭「極不可能」是從實驗室外洩。不過，譚德塞12日開記者會時強調，有必要進行第二階段疫源調查。

G7領袖12日簽署卡比斯灣宣言，承諾「動用所有資源避免全球傳染病大流行再度發生」，並要求在下一次疫情大流行時，把開發及核准疫苗所需時間縮短到100天內。

雪梨晨鋒報報導，要達成這個目標，需更加仰賴輝瑞、莫德納疫苗使用的「信使核糖核酸」（mRNA）技術。輝瑞、賽諾菲、拜耳、羅氏、嬌生、葛蘭素史克和阿斯特捷利康等大藥廠，都贊成100天目標。

美國總統拜登10日與英國首相強生舉行雙邊會談後發布聯合聲明說，支持世衛組織對包含中國在內的疫情起源展開下一階段調查。歐洲理事會主席米歇爾及歐盟執委會主席范德賴恩10日出席記者會時，被問到歐盟是否支持進一步調查疫源，都回應了解病毒起源至關重要。