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CDC：大眾運輸戶外區域 可不戴口罩

身分詐欺暴增 退稅恐須親赴國稅局…影響近200萬人

CDC：大眾運輸戶外區域 可不戴口罩

編譯林育正／綜合12日電
聯邦疾病防治中心(CDC)更新口罩指南，完成新冠疫苗接種者，在機場、火車站和渡輪港口等大眾運輸場所的戶外區域，已不需戴口罩。圖為佛州奧蘭多機場。(美聯社)
聯邦疾病防治中心(CDC)更新口罩指南，完成新冠疫苗接種者，在機場、火車站和渡輪港口等大眾運輸場所的戶外區域，已不需戴口罩。圖為佛州奧蘭多機場。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)更新口罩指南，完成新冠疫苗接種者，在機場、火車站和渡輪港口等大眾運輸場所的戶外區域，已不需戴口罩；此外聯邦眾院宣布，完成接種的議員也不必戴口罩。

CDC指出：「鑑於戶外的低傳染風險，CDC已取消在大眾運輸轉運中心的戶外區域，必須配戴口罩的規定。」不過CDC也強調不論完成接種與否，或在美國境內或國外，搭乘任何大眾交通工具和交通轉運場所的室內區域，仍必須戴口罩，包括機場和飛機上。因此CDC也建議若尚未完成接種，在室外也戴上口罩「保護自己和其他未完成接種的人」。

目前兩歲以下孩童，以及患有特殊障礙者可不受口罩令限制，一般民眾若不遵守規定可能面臨罰款，甚至被拒絕登機。聯邦運輸安全局(Transportation Security Administration)就將口罩令延長至9月13日，罰款也有提升。若不配合戴口罩，將開罰250元以上罰金，累犯甚至可達1500元。

拜登總統上任第一天，就發布大眾運輸交通工具口罩令，CDC也立即跟進規定，在交通轉運場所必須戴口罩。儘管如此，仍有部分民眾拒絕配合。聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration)表示截至5月底，已有1900位旅客在搭飛機時拒絕戴口罩。

CDC更新口罩令，國會聯邦眾院也為解除禁令，完成接種已不必戴口罩。知情人士透露，目前在國會工作的議員與幕僚，已有85%的高接種率。

國會在工作上需要的近距離接觸日前因疫情考量被迫暫停，但現在則可恢復進行。但未完成接種者，則必須戴上口罩且保持社交距離。

單純戴口罩的行為，也在政治上成為分歧。上個月就有10多名共和黨籍議員在議場摘下口罩抗議，至少有三名議員因第二次違反眾院規定，而遭到罰款500元。共和黨眾議員喬瑞格林(Marjorie Taylor Greene)日前再度語出驚人，將戴口罩比喻為二戰時的猶太人臂章，遭致兩黨抨擊。

許多完成接種的進步派議員，對維持口罩令表達支持。他們擔憂未接種的議員進行醫療人員認定有風險的行為，可能使他人染疫。

口罩 CDC 眾院

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