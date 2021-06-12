拜登促G7和北約都談抗中 譴責強制勞動和抗衡一帶一路

義大利總理德拉吉（左起）、美國總統拜登、法國總統馬克宏與歐盟執委會主席范德賴恩，11日在領袖大合照後交談。（美聯社）

在英國康瓦爾郡舉行的七大工業國（G7）峰會定13日閉幕，各界關注焦點都擺在會後聯合公報是否會批判北京當局。美聯社與路透報導，美國總統拜登 在12日的會議中力促其他成員國，在公報中強力譴責中國 在新疆 實行強制勞動，並宣布新的全球基礎設施計畫，與中國「一帶一路」倡議抗衡。

不過，一些歐洲盟友不願因為新疆跟北京撕破臉，最後能否寫入公報仍不明朗。

中國否認新疆有強制勞動情事。白宮幕僚透露，拜登堅持全球供應鏈應該跟強制勞動劃清界線：新的基建計畫不是要跟中國對抗，而是提供全球一個優質的替代方案。但是其他西方國家該分攤多少金額，白宮並未明說。確定的是西方國家重申對抗中國崛起的決心。

拜登政府不願具名的高級官員12日透露，將籌措數以千億計美元的公私資金，好在2035年前彌補窮國共40兆美元的基礎設施缺口，目標是跟美國國會合作，在既有的開發案金援之外補充資金，「希望和G7夥伴、民間部門與其他利益關係者一起，我們很快就能共同替有需要的中低收入國家催動數以千億計美元基礎設施投資」。

另外，華爾街日報報導，拜登14日參加北約峰會時，將敦促盟邦加強對抗中國，同時嚇阻來自俄國的持續威脅。

北約2019年峰會首度處理中國崛起議題，會後共同聲明寫道，認知到中國崛起帶來的挑戰和機會，以及必須確保5G技術安全性。

熟知內情的外交官透露，北約峰會公報將包含更多關於中國挑戰和北約因應方式的細節。北約計畫發表的新版綱領性政策文件「戰略思維」中，也將有相當篇幅提到中國。