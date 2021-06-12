抗衡中國一帶一路 G7將宣布「新全球基礎建設」倡議

第47屆七大工業國（G7）高峰會標誌。一位美方資深官員的說法指出，G7將宣布一個新的全球基礎建設計畫，以應對中國大陸所提出的一帶一路倡議。路透/SIPA Images

路透12日引述一位美方資深官員說法指出，七大工業國（G7 ）將宣布一個新的全球基礎建設計畫，以應對中國 所提出的一帶一路倡議。美方也將力促其他G7國家領袖，對中國的強迫勞動採取具體行動，並把批評北京當局納入最終公報。

這一位不願具名的官員表示，「這不只事關對抗或跟中國較量」，直到目前，對於中國「缺乏透明度、糟糕的環境與勞動標準與強制措施」讓許多國家狀況惡化，西方國家「還拿不出一套反應我方價值、標準與經商方式的積極替代方案」。

該官員透露，「我們將宣布『為世界重建美好』（Build Back Better for the World），一個跟我們G7夥伴一同發起的雄心萬丈新全球基建倡議，也將不會只是帶路的替代方案而已」。

目前尚無此一全球基建方案資金來源的詳情，該官員則指計畫將涉及籌措數千億美元的公私資金，以在2035年協助縮小有需要國家的40兆美元基建缺口，目標則要跟美國國會合作補充既有的開發金援，「希望和G7夥伴、私營部門與其他利益關係人一起，我們很快就能共同替有需要的中低收入 國家催動數千億美元基建投資」。

該官員同時指出，拜登在會談也將敦促其他領袖明確表達，他們相信強制勞動的作法是侮辱人性尊嚴及「中國不公平經濟競爭的一個惡例」，以展現他們打算認真捍衛人權。

針對高峰會的最終公報，官員稱「我方正推動要具體提及的領域，像是正發生強制勞動的新疆，以及我們必須表達我們身為一個G7的價值觀」。