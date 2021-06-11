拜登訪海外釋重要訊息：我不是另外一個川普

拜登總統首度出訪，向各國釋放一個重要訊息，他不是高喊「美國優先」的霸道川普。(美聯社)

拜登 總統上台後首次在國際舞台亮相，11日與盟邦領袖共同出席七大工業國(G7)高峰會議；美國廣播公司(ABC)報導，拜登希望透過這次出訪對與美國關係密切的友邦宣示一個簡單的事實：他絕對不會是另一個川普 。

美國已經回歸正常了

川普執政四年間，外交政策遵循「美國優先 」(America First)策略，美國因此卸下長久以來在世界各國之間扮演國際領袖的角色；報導指出，拜登這趟出訪正想讓世界各國了解，美國已經回歸正常了。

「未來路上的每一步，我們都會明確表態，美國回來了。」拜登9日抵達英國後，對派駐英國的美軍發表談話時說，世界上所有民主國家如今都團結一致，面對艱難挑戰及對於未來關係最為重大的議題，「我們承諾會以實力繼續領導，會悍衛我們的價值理念，也將為我們的人民實踐目標。」

七大工業國高峰會議11日在英格蘭康瓦爾(Cornwall)登場，多邊主義是這場峰會主要基調；報導指出，拜登這段談話會讓七大工業國成員國欣慰；因為，這次峰會將討論成員國之間，如何分擔讓全球各國都有新冠疫苗可打的目標，成員國也將宣布支持15%的全球最低企業稅率(minimum corporate tax rate)。

G7峰會在英國康瓦爾(Cornwall)舉行，與會的各國領導人摘下口罩，舉行圓桌會議；這樣的開會景象，是新冠疫情去年爆發以來鮮見的場面。(Getty Images)

政策不再美國優先

川普執政期間，美國讓外界捉摸不定的外交政策對多邊主義充滿高度不信任，川普還與不少美國友邦爆發衝突，這些波折如今已不存在。

2018年七大工業國高峰會議，堪稱狀況最為混亂的一次。川普不但拒絕簽署聯合公報，還提早離開。當年峰會的氣氛緊張，在一張新聞照片中流露無遺：德國總理梅克爾(Angela Merkel)雙手撐在桌面上，彎身靠近雙手環抱胸前坐在位子上的川普，其他國家領袖則圍繞在一旁。

拜登下一站前往比利時首都布魯塞爾，將參加北大西洋公約組織(NATO)高峰會議，屆時也將讓友邦感受到昔日熟悉的美國風格。

川普2017年首度造訪北約總部時，不願承諾美國將繼續遵守北約第五條款(Article 5)的共同防禦準則，讓北約盟邦為之震驚。拜登此行將重申美國遵守北約共同防禦條款。歷史上北約盟邦囃一援引第五條款協防美國，便是在2001年美國遭受九一一恐怖攻擊事件後。