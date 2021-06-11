手機拍下佛洛伊德遭警壓頸 目擊者獲普立茲特別獎

目擊者達妮拉‧法拉茲爾(Darnella Frazier)用手機拍攝下白人警察沙文(Derek Chauvin)壓住非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)頸部的影片。法拉茲爾獲得今年普立茲獎(Pulitzer Prizes)特別獎。

為新聞記者採訪報導傑出表現予以肯定的普立茲獎(Pulitzer Prizes)，今年特別頒發特別獎，肯定一位並非媒體記者的目擊民眾重大貢獻，因為消息發布後所產生的深遠影響，絲毫不亞於其他獲得普立茲獎的媒體人。

普立茲獎評選委員會(Pulitzer Prize Board)共同主席岡薩雷茲(Aminda Marqués González)11日宣布，頒發特別獎給去年以手機 拍下非洲裔男子佛洛伊德 (George Floyd)被白人警察 以膝蓋壓頸達九分多鐘最後導致死亡的達妮拉‧法拉茲爾(Darnella Frazier)。

回顧2020年重大新聞事件發展，所有媒體報導幾乎都聚焦在三大議題上頭：新冠疫情、種族不公以及總統大選。今年獲得普立茲獎的作品也都來自這三大領域報導。

(影音來源：普立茲獎YouTube頻道)

岡薩雷茲11日在網路直播中指出，過去一年的重大事件發展以及情勢迅速變化，讓新聞媒體被迫在必須克服各種困難的狀況下做出因應，「許多這些傑出報導的背後，充滿著不為人知的辛酸，因為我們的同事與全體國人，都為著染疫死亡的60多萬人而哀悼」。

拉茲爾(Darnella Frazier)以手機拍攝的影片，成為讓明尼蘇達州白人警察沙文(Derek Chauvin)定罪的鐵證，陪審團今年4月底裁定沙文遭控二級謀殺罪、三級謀殺罪及二級殺人罪三項罪名全數成立。

2020年5月25日，46歲的佛洛伊德涉嫌使用偽鈔遭警察逮捕時，當時17歲的法拉茲爾保持距離，拿著手機拍下沙文以膝蓋制壓佛洛伊德頸部的過程。後來她將影片上傳到臉書，引發全球一片譁然。